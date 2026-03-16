Video Peiu: AUR ar putea susține unele amendamente PSD la buget, dacă vor fi acceptate și propunerile noastre

Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
Petrișor Peiu a precizat, luni, că AUR încă nu a decis încă dacă va vota amendamentele depuse de PSD la „Programul de Solidaritate” și a adăugat că partidul așteaptă o discuție cu social-democrații înainte de votul final. Liderul senatorilor AUR a explicat că unul dintre amendamentele PSD se suprapune cu o propunere depusă deja de partidul său și anume eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, pentru veterani și văduve de război.

„PSD are mai multe amendamente. Unul dintre ele se suprapune și cu ce am depus și noi și anume scutirea de CASS pentru tinerele mame, văduve, veterani de război, foști deținuți politici și personalul monahal. Cu restul, așteptăm să avem o discuție cu ei, dacă vor să susținem restul amendamentelor, să le spunem ce amendamente avem și noi și care necesită susținere”, a declarat liderul senatorilor AUR, într-o conferință de presă susținută luni la Parlament.

Întrebat dacă AUR ar susține ajutorul financiar acordat o singură dată pensionarilor, acel one-off propus de PSD, Peiu a spus că acest lucru ar putea fi posibil, dar în anumite condiții.

„Repet, am putea susține acel amendament PSD dacă și dânșii se vor uita de exemplu la programul «Masă sănătoasă» pentru elevi și care nu știu de ce i-ar deranja”, a precizat el.

Strategia AUR în cazul votului final

În situația în care nu va exista o discuție înainte de votul final, AUR spune că își va stabili propria strategie.

„Dacă vom ajunge la votul final, o să avem o strategie care nu lase nedreptatea în continuare în societatea românească în privința CASS”, a afirmat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a comentat și posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, spunând că în acest moment nu este cazul.

„Moțiunea de cenzură trebuie să vină o dată pe sesiunea parlamentară atunci când este cazul. Deocamdată dezbaterea și votul pe legea bugetului într-un fel are o asemănare foarte mare cu moțiunea de cenzură, pentru că dacă este respins prin vot bugetul, Guvernul se consideră demisionat. Deci n-are rost să fac moțiune de cenzură când am dezbaterea asupra legii bugetului. Este un glonț pe care l-am trage în aer. Nu se pune problema acum de moțiune de cenzură”, a mai spus Peiu.

Amendamentele AUR la buget însumează mai puţin de 2 miliarde de lei

Petrișor Peiu a prezentat amendamentele depuse de formațiune la proiectul de buget, care au o valoare totală de sub două miliarde de lei. Printre propuneri se numără reintroducerea scutirii de CASS pentru mai multe categorii sociale, refacerea burselor pentru elevi și studenți și reluarea programului „Masă sănătoasă” în școli.

„Avem un amendament pentru revenirea la scutirea de CASS, pentru mamele aflate în îngrijirea copilului, pentru personal monahal, pentru veterani şi văduve de război, şi pentru foştii deţinuţi politici. Mai avem un amendament pentru refacerea sumei pentru bursele elevilor şi studenţilor, încă unul pentru revenirea la programul Masă Sănătoasă, pentru copiii în şcoli, şi încă unul pentru refacerea sumelor pentru sporul de doctorat”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Potrivit lui Peiu, toate aceste amendamente însumează mai puțin de 2 miliarde de lei.

Senatorul a precizat că formațiunea propune acoperirea acestor cheltuieli prin majorarea veniturilor provenite de la Banca Națională, din impozitul specific plătit la bugetul de stat.

„Menţionez că în proiectul înaintat de guvern este prevăzută o scădere nenormală, nenaturală şi neexplicată a veniturilor de la Banca Naţională către bugetul de stat, de la 4 miliarde şi ceva de lei anul trecut, la vreo 2 miliarde şi un pic anul acesta, adică o reducere la jumătate a acestor venituri, ceea ce, repet, este nerealist, necredibil şi nejustificat. Şi atunci propunem suplimentarea acelor sume ca să existe spaţiu fiscal în interiorul aceluiaşi deficit bugetar pentru amendamentele pe care noi le depunem”, a conchis Peiu.

Editor : Ana Petrescu

