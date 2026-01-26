PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică

Premierul Ilie Bolojan a informat luni conducerea PNL că în zilele următoare coaliţia va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică. PNL anunţă că susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a votat luni, în cadrul şedinţei, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică, anunţă formaţiunea într-un comunicat.

„PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet, considerat esenţial pentru dezvoltarea economică a României, şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor”, se arată în comunicatul citat de News.ro.

PNL arată că are în vedere două obiective strategice în cadrul acestor propuneri: echilibrarea balanţei comerciale prin măsuri dedicate creşterii exporturilor de produse româneşti şi creşterea valorii adăugate încorporate a producţiei interne, astfel încât economia românească să genereze mai multă competitivitate şi investiţii.

Liberalii mai anunţă că în cadrul şedinţei, premierul i-a informat pe colegii din conducerea partidului că, în zilele următoare, coaliţia va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.

Biroul Politic Naţional al PNL a decis şi ca funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PNL Constanţa să fie preluată de Florin Mitroi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

