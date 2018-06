PNL depune astăzi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă

Partidul Naţional Liberal va depune miercuri moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. Liderul PNL, Ludovic Orban, spunea că parlamentarii care nu vor vota moţiunea sunt "lacheii” lui Liviu Dragnea. Liberalii vor ca moţiunea să fie citită în plen luni, iar spre sfârşitul săptămânii viitoare să aibă loc votul, calendarul urmând să fie stabilit de Biroul Permanent reunit.

În textul moţiunii, liberalii reproşează Guvernului creşterea indicelui ROBOR, creşterea inflaţiei, modificările aduse Codului fiscal, dar şi amânările pentru recepţia autostrăzilor Lugoj - Deva şi Sebeş - Turda.

„Am ajuns astăzi să dezbatem o moţiune de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern garantat de domnul Dragnea, deoarece Guvernul Dăncilă ameninţă, prin miniştri săi, proprietatea privată a 7 milioane de contribuabili la Pilonul 2 de pensii. Nu există nicio garanţie că Guvernul Dăncilă nu-i va lăsa pe actualii angajaţi fără banii de pensie! Am ajuns cu toţii să ne ruşinăm atunci când vorbim despre Guvernul României, fie în plan extern, fie în interiorul ţării. Nu a fost niciun moment un secret faptul că doamna Viorica Dăncilă nu îndeplineşte decât formal această funcţie, adevăratul prim-ministru fiind, în fapt, domnul Liviu Dragnea”, afirmă PNL, conform unui draft al moţiunii de cenzură.

De asemenea, liberalii mai susţin în textul moţiunii că „justiţia şi instituţiile statului au ajuns doar nişte unelte politice pentru Guvernul-marionetă controlat de Liviu Dragnea”.

„Guvernul Dăncilă Dăncilă nu are curajul să se opună deciziilor arbitarea ale şefului său de partid. Astfel, chiar sub ochii prim-ministrului, legile justiţiei sunt modificate doar pentru a deveni legi de protecţie personală pentru Dragnea. Codurile penale sunt modificate cu dedicaţie pentru leadership-ul PSD-ALDE! Altfel spus, actuala putere are o agendă de grup infracţional organizat”, adaugă Ludovic Orban.

Liderul PNL declara că liberalii se bazează pentru a susţine moţiunea pe USR şi PMP, că aşteaptă semnături şi de la Pro România, partidul fondat de Victor Ponta, dar că negociază cu toată lumea, iar negocierile vor continua cu fiecare parlamentar şi cu fiecare grup până în ziua votului.

„Continuăm negocierile cu fiecare grup politic, cu fiecare parlamentar în parte, punem la dispoziţia oricărui partid parlamentar care ţine la România, care îşi doreşte binele României, punem la dispoziţie acest demers, moţiunea de cenzură, pentru a pune punct unei guvernări dezastruoase pentru România, pentru a pune punct unei dominaţii asupra României a unui lider politic certat cu legea, antieuropean, care dispreţuieste democraţia, care a capturat statul român şi îl conduce prin ordine de la partid”, a declarat luni, la Parlament, Ludovic Orban.

Liderul PNL a adăugat că, prin această moţiune de cenzură, parlamentarii sunt supuşi unui "examen de conştiinţă” şi înseamnă că cei care nu susţin moţiunea sunt lachei ai lui Dragnea.

„Orice parlamentar trebuie să treacă acest examen de conştiinţă. Orice parlamentar care nu va susţine moţiunea de cenzură nu este altceva decât un lacheu al lui Dragnea şi de fapt acceptă ca Dragnea să-şi bată joc de România şi acceptă ca România să fie scoasă de pe traiectoria normală de dezvoltare, de apartenţă la UE şi NATO. Din acest motiv, sunt convins că în mintea şi în conştiinţa fiecărui parlamentar în următoarea perioadă trebuie să existe o analiză serioasă, lucidă, care să ducă la căderea Guvernului Dragnea. Suntem pregătiţi pentru orice tentativă a lui Dragnea de a ataca preşedintele României, fiind alături de preşedinte”, a mai spus Orban.

El nu a dorit să spună numărul parlamentarilor care au semnat moţiunea, susţinând că acesta este mai puţin relevant, contând de fapt numărul celor care îşi vor exprima votul.

Conform Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament.

În 23 noiembrie 2017, plenul reunit al Parlamentului a respins moţiunea de cenzură "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă" prin care liberalii îi cereau demisia premierului Mihai Tudose. S-au înregistrat 159 de voturi "pentru", mult sub minimul de 233 de voturi favorabile necesare adoptării.

Sursa: News.ro