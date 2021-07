Premierul Florin Cîțu se arată nemulțumit de ceea ce se întâmplă în București în ultimul timp și spune că nu înțelege ce nu funcționează la nivelul Primăriei Capitalei, însă acest lucru afectează toată coaliția de guvernare. „Merg pe stradă și mă întreabă lumea de ce nu e tunsă iarba și de ce nu se ridică gunoiul”, a atras atenția prim-ministrul. În ceea ce îl privește pe primarul Nicușor Dan, Cîțu afirmă că este nedumerit că nu s-a alăturat Partidului Național Liberal până acum: „Să fii membru PNL este o mândrie”, a declarat premierul la Digi24.

„Sunt nedumerit că nu a intrat în PNL. Existau foarte mult variante. Să fii membru al PNL este o mândrie. Vom fi cel mai mare partid politic din România.

Am mai vorbit cu el, l-am întrebat de ce nu a intrat. Am vorbit despre rectificarea bugetară. Vreau să am o discuție cu primarul general înainte să ies public să vorbesc despre execuția bugetară”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă este mulțumit de ceea ce se întâmplă în București, premierul a răspuns: „Merg pe stradă și mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu știu ce parc, de ce nu se ridică gunoiul. Și atunci le spun că voi face tot ce pot, voi transmite mesajul către primarul general sau către cel de sector, dar atribuțiile sunt ale primăriilor”.

„Încă nu îmi dau seama ce nu merge. Ne afectează pe noi toți pentru că decontăm toți, această coaliție decontează. Dacă un primar susținut de noi nu are performanțe, cu toții decontăm”, a subliniat Cîțu.

Premierul a afirmat că discuțiile despre ceea ce nu funcționează și ce ar trebui îmbunătățit ar trebui purtate în interiorul coaliției, față în față, nu prin intermediul presei.

„E important să ținem aceste discuții între noi și să nu mai dăm satisfacție opozanților noștri. Sunt sigur că prin discuții față în față, la aceeași masă, oricât ar dura ele, vom găsi soluții. Noi suntem acolo nu pentru noi, ci pentru cetățeni, să găsim cele mai bune soluții pentru ei. Nu poți găsi aceste soluții decât prin dialog iar dacă dialogul se face prin presă, data viitoare va fi mai complicat să găsești o soluție”, a explicat Cîțu.

