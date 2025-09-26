Live TV

Video Premierul Ilie Bolojan, discuții cu ministrul Finanțelor. Guvernul urmează să publice rectificarea bugetară (surse)

Foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Ministerul Finanțelor pentru a discuta cu Alexandru Nazare ultimele date referitoare la rectificarea bugetară. Instituțiile au cerut aproximativ 80 de miliarde de lei în plus, însă Executivul nu le poate asigura nici jumătate din acești bani. Potrivit unor surse politice, este luată în calcul o a doua rectificare până la finalul anului. 

Guvernul ar urma să facă publică rectificarea bugetară astăzi, astfel încât la începutul săptămânii viitoare să fie adoptată. Surse politice au declarat pentru Digi24 că premierul Ilie Bolojan a mers la Ministerul Finanțelor pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la împărțirea banilor. 

Dezvoltarea, Transporturile și Munca sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani pentru proiectele în derulare, pe lângă Ministerul Finanțelor căruia îi va reveni cea mai mare sumă pentru plata dobânzilor.  De asemenea, Executivul plănuiește o a doua rectificare bugetară până la finalul anului.

Suma totală care va fi acordată la rectificarea bugetară ar urma să fie de peste 35 de miliarde de lei, chiar până la 38 de miliarde. În această sumă, aproximativ 25 de miliarde sunt banii suplimentari pe care îi pune la bătaie Ministerul Finanțelor, iar restul provin de la ministerele și insituțiile de la care se vor tăia bani. Spre exemplu, Ministerul Fondurilor Europene urmează să piardă în jur de 3,2 miliarde de lei. 

Transporturile ar urma să primească 2,1 miliarde de lei, chiar dacă, potrivit unor surse, necesarul pentru a duce la final proiectele în desfășurare ar fi de 3,5 miliarde de lei. Ministerul Muncii urmează să primească 2,5 miliarde de lei, cei mai mulți bani fiind necesari pentru plata compensărilor la energie pentru consumatorii casnici și pentru asistența socială. Nu în ultimul rând, Ministerul Dezvoltării va primi 2,5 miliarde de lei pentru a asigura plata investițiilor până la finalul lunii septembrie.

Pe lângă ministerele Dezvoltării, Transporturilor, Muncii, cei mai mulți bani vor merge însă la Ministerul Finanțelor - aproximativ 18 miliarde de lei.

Citește și: Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12 mld. lei pentru dobânzi. Discuții despre subvenția partidelor (surse)

 

 

