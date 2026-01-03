Premierul Ilie Bolojan, exclusiv la Digi24, astăzi, la ora 20:00

În primul interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan va fi în direct cu Claudiu Pândaru, în cadrul emisiunii ”Ediție specială”, începând cu ora 20.

Șeful guvernului va fi pus față în față cu principalele provocări cu care se confruntă românii: scumpirile în lanț, scăderea puterii de cumpărare și teama că taxele ar putea crește din nou.

Prim-ministrul va vorbi despre prioritățile economice din 2026. Ce se întâmplă cu reformele promise de la 1 ianuarie? Când încep tăierile privilegiilor de la stat după un an extrem de greu, în care doar cetățenii au dus greul austerității, iar nivelul de trai și puterea de cumpărare au scăzut dramatic.

Sunt doar câteva dintre întrebările urgente la care va răspunde premierul României.

