Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, va participa săptămâna viitoare la o reuniune internațională organizată la Washington, dedicată rolului liderilor publici în promovarea educației digitale pentru copii. Evenimentul are loc la inițiativa primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Vizita programată la finalul lunii martie (n.r. 24-25 martie) marchează implicarea României într-un demers internațional care urmărește dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor și promovarea unor programe educaționale adaptate noilor tehnologii.

În cadrul reuniunii, participanții urmează să discute despre inițiative menite să sprijine accesul copiilor la educație digitală sigură și modernă, precum și despre rolul familiilor și al instituțiilor publice în protejarea acestora în mediul online.

Deplasarea în Statele Unite se desfășoară cu participarea unor reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, care vor lua parte la discuții și întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai organizațiilor implicate în proiecte educaționale și sociale.

