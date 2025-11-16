Live TV

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București

scaun dentist stomatolog
Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacția după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București, după o anestezie intravenoasă. Șeful statului a spus că l-a impresionat atât de mult cazul, încât nu a putut citi „toate detaliile”.

„În primul rând, un caz cutremurător. Toată compasiunea și empatia pentru familie. Mă mărturisesc că, realmente, n-am putut să intru să citesc toate detaliile despre ancheta asta. Am făcut 10 ani de la Colectiv. E același lucru: imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona, de a controla acolo unde trebuie să controleze”, a afirmat Nicușor Dan, duminică seară, la postul RTV.

Citește și: Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim ajutor, erau nepregătiți. Au vrut să șteargă toate înregistrările”

„Am preocupat aproape 20 de ani de zona de construcții ilegale”, a continuat șeful statului.

„Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul și nu o face de cele mai multe ori din corupție. Și trebuie să progresăm. Asta este tot ce pot să spun în momentul ăsta”, a adăugat Dan.

Citește și: Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare

Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz de funcţionare. Locaţia avea aparatura şi materialele medicale

