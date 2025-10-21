Live TV

Prima reacție din PNL, după ce Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan

Data publicării:
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Elena Covalenco

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat marți seară că, atunci când un politician „vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi „cât mai multă birocraţie”. El se referă la propunerea șefului PSD Sorin Grindeanu de a rezolva problema pensiilor magistraților. „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, susține Mureşan.

„Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a scris Siegfried Mureşan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, „adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

„Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu l-a avertizat pe Ilie Bolojan că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec pe reforma pensiilor speciale.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, a scris Grindeanu pe Facebook, după o ședință tensionată a Coaliției. 

Potrivit surselor Digi24, liderii PSD care au participat marți la ședința de la Palatul Victoria, în frunte cu Grindeanu, au plecat din sală după ce Bolojan nu ar fi fost de acord să organizeze un grup de lucru separat pentru legea care ar reduce pensiile magistraților, propunere venită de la PSD.

Grindeanu anunța luni că va propune partenerilor de guvernare în ședința de azi să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.

