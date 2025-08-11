Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare. Buzoianu: Suntem „sută la sută aliniaţi”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus la Digi24 că reprezentanţii USR sunt „sută la sută aliniaţi” cu condițiile PSD privind eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, anunțate de Sorin Grindeanu, pentru a rămâne în coaliția de guvernare. Ea a vorbit și despre motivul disputei dintre cele două partide – funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

„Noi am respectat dreptul dumnealor de a avea toate onorurile care trebuiau să fie purtate din partea dumnealor față de fostul președinte Iliescu. Avem și noi un drept care trebuie la fel să fie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la istoria și la ce a lăsat în urmă domnul Iliescu. Este un drept. Ni-l respectăm unii altora”, a spus Buzoianu.

„Dacă discuția este legată de privilegii, suntem 100% aliniați. USR nu și-a pus niciodată vreun vot pentru înființarea unor privilegii. Ba din contră, toate voturile noastre de-a lungul timpului – există un istoric de ani de zile în care am votat împotriva înființării unor noi privilegii și pentru desființarea privilegiilor. Deci aici suntem cu siguranță aliniați. Dacă vorbim de pensiile speciale, eu sunt convinsă inclusiv că putem să ridicăm discuția foarte serioasă despre pensiile primarilor și viceprimarilor. Deci sunt o grămadă de puncte pe privilegii, cu care suntem perfect de acord că trebuie să fie desființate”, a adăugat ea.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni care sunt condiţiile impuse de PSD pentru a reveni la şedinţele Coaliţiei, după disputa cu USR: adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, dar și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny.

„Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, acest pachet privind eliminarea privilegiilor să fie adoptat - se poate face prin asumarea răspunderii. Vrem să vedem măsuri clare privind tăierile, dar și investițiile”, a spus Grindeanu.

