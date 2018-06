Primul deputat PSD care sare în apărarea primarului care i-a cerut lui Dragnea să plece

Un deputat social-democrat sare în apărarea primarului din Timiş care le-a cerut colegilor săi să se desolidarizeze de Liviu Dragnea. Potrivit deputatului Adrian Pau, edilul Sabin Bociu, care este şi vicepreşedinte al PSD Timiş, "este unul dintre cei mai vechi şi performanţi primari".

"De ce-l acuzăm pe Sabin Bociu???

Îl cunosc pe Sabin Bociu de multă vreme, iar datorită acestui lucru îmi permit să nu pun la îndoială calităţile pe care le are. Cu atât mai mult principiile sale şi faptul că mereu spune ce gândeşte. Sabin Bociu este unul dintre cei mai vechi şi performanţi primari pe care PSD Timiş îi are. Faptul că afirmă răspicat, aşa cum ne-a obişnuit, ceea ce crede nu este o supriză şi nici un lucru rău. Este dovada clară că suntem membrii unui partid viu, în care democraţia încă are loc. Atacurile unor colegi la adresa unui primar care este un stâlp al acestui partid nu fac bine, ele dovedesc slăbiciuni de care trebuie să ne debarasăm", susţine deputatul PSD de Timiş, Adrian Pau, într-o postare pe Facebook.

Reacţia parlamentarului social-democrat vine la scurtă vreme după ce primarul Sabin Bociu şi-a exprimat public speranţa că a "sunt mulți colegi ce gândesc la fel ca mine și că PSD va realiza că Liviu Dragnea trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării, iar PSD, în plenitudinea sa, să se apropie din nou de idealurile românilor".

