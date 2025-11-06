Propunerea USR pentru Avocatul Poporului: Roxana Rizoiu, donator în campania lui Nicușor Dan și beneficiar de pensie specială

Potrivit înțelegerilor din Coaliție, funcția de Avocat al Poporului ar urma să îi revină Uniunii Salvați România (USR). În locul lui Renate Weber, partidul a anunțat că o susține pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, care l-a susținut pe Nicușor Dan la prezidențiale și care în prezent beneficiază de pensie specială în urma activității de magistrat.

Coaliția de guvernare a decis că Avocatul Poporului va fi condus de USR, care a propus-o pe Roxana Rizoiu pentru această funcție. Rizoiu apare alături de alte zeci de persoane pe lista de împrumuturi pe care Nicușor Dan le-a primit în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Aceasta l-a împrumutat pe actualul șef al statului cu 120.000 de lei pentru activitatea electorală.

Sursa: Captură din declarația de avere a lui Nicușor Dan

Experiența profesională

Roxana Rizoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1997 și apoi a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), la Ministerul Justiției.

Rizoiu a avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). Între 2007 și 2022, a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

„Prin această nominalizare, USR reafirmă angajamentul său pentru o instituție a Avocatului Poporului independentă, profesionistă și dedicată apărării cetățenilor”, a transmis USR, printr-un comunicat, pe 4 noiembrie.

Pensionare la 50 de ani

Potrivit informațiilor Digi24.ro, Roxana Rizoiu s-a pensionat la 50 de ani și beneficiază în prezent de o pensie specială de aproximativ 28.000 de lei/ lună. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține că formațiunea se opune „unor prevederei legale, nu unor persoane”, cu privire la faptul că partidul s-a declarat de-a lungul timpului împotriva pensiilor speciale.

„USR a ales să propună pentru poziția de Avocat al Poporului un profesionist cu un parcurs profesional foarte bun. Situația de beneficiar al unei pensii speciale nu are la bază vreo ilegalitate sau privilegiu personal solicitat. Faptul că legea asimilează poziția ocupată anterior de doamna Roxana Rizoiu celei de magistrat, nu îi poate fi imputat dânsei. ⁠

USR susține desființarea sistemelor de pensii speciale pentru echitate între pensionari. Sistemul de pensii speciale pentru magistrați este o problemă de legislație, nu una individuală. Așadar, USR se opune unor prevederi legale, nu unor persoane”, a declarat Seidler pentru Digi24.ro.

Cum arată declarația de avere

Ultima declarație de avere publică a Roxanei Rizoiu este din 2022, an în care deținea cinci terenuri, cinci apartamente în București, o casă de vacanță în Constanța și încă o casă în Capitală.

Aceeași declarație de avere arată și 441.900 de euro în conturi.

Roxana Rizoiu ar urma să o înlocuiască pe Renate Weber, al cărei mandat a expirat în vara anului 2024.

