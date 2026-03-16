Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că ajutoarele one-off pentru pensionari, propuse de social-democrați, includ și pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei. Banii ar trebui alocați, însă, de Ministerul Apărării, iar USR a anunțat deja că nu va depune și nu va susține noi amendamente care să modifice legea bugetului față de varianta propusă de Guvern.

Ministrul Muncii a anunţat că pachetul one-off pentru pensionari are în vedere şi pensionarii militari, dar și cei din cadrul MAI, argumentul fiind că anul trecut aceștia nu au beneficiat de un astfel de sprijin.

„Acum credem că este absolut legitim şi necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupaţională vin, să beneficieze de acest sprijin”, a declarat Manole, la finalul comisiei pentru muncă din Parlament.

Deși propunerea a fost făcută de Ministerul Muncii, banii pentru pensiile militarilor provin din bugetul Ministerului Apărării. Cu alte cuvinte, MApn ar trebui să fie de acord cu măsura propusă de PSD.

„Cred că ministrul Apărării, oricum s-ar numi, trebuie să voteze pentru sprijinirea pensionarilor militari care au pensii sub 3.000 de lei. Ei sunt egali cu cei din sistemul public care au pensii sub 3.000 de lei”, a mai spus ministrul Muncii.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, pentru a susține ajutoarele one-off pentru pensionarii din cadrul MApn ar fi nevoie de 12 milioane de lei în plus, iar pentru pensionarii din cadrul MAI de 10 milioane de lei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Apărării: „Militarii nu au nevoie de bani în plus doar o dată”

Ministrul Apărării susține, însă, că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre eventuale ajutoare oferite militarilor.

„Nu am avut o astfel de discuție. Acum aflu de la dvs. despre ea. Trebuie să văd cum arată și care este sursa de finanțare. Nu discutăm principial dacă susținem sau nu ceva.

Eu aș susține să nu fie un one-off, pentru că militarii nu au nevoie de bani o singură dată în plus, ci de o pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi.

Rămâne de văzut cum arată acest amendament. Dacă se dorea să fie trecut, ar fi trebuit să existe o discuție, care nu a existat”, a declarat Radu Miruță, în Parlament.

USR a decis să nu susțină amendamentele PSD

USR a anunțat deja că parlamentarii formațiunii nu vor depune şi nu vor vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026.

„PSD se joacă din nou cu chibriturile deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate”, a transmis formațiunea, printr-un comunicat de presă.

PSD a trecut amendamentul cu voturile Opoziției

Amendamentul PSD privind alocarea unor venituri suplimentare, de 1,1 miliarde de lei, către Ministerul Muncii pentru a oferi ajutoare familiilor cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii a fost adoptat în comisia pentru muncă. Social-democrații și-au trecut propunerea cu voturile UDMR și ale Opoziției. PNL și USR s-au opus.

Propunerea trebuie să treacă și de dezbaterea din plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților pentru a fi cuprinsă în varianta finală a bugetului de stat și pentru a intra în vigoare.

Pentru pensionari, ajutorul luat în calcul este de:

600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei;

800 de lei pentru cei cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei;

1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei;

Banii s-ar acorda în două tranșe.

Editor : A.G.