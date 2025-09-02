PSD insistă cu excepții de la plata CASS. Bolojan: „Toate sună bine, dar trebuie să vezi dacă ai bani. Nu ajungem nicăieri”

Social-democrații anunță că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care să îi scutească de la plata CASS pe veteranii de război, deținuții politici și pe călugări. În replică, premierul Ilie Bolojan atrage atenția că „trebuie văzut dacă sunt bani”, precizând că „nu ajungem nicăieri” cu excepțiile acordate în toate domeniile.

„Pachetele nu sunt perfecte, nu mulțumesc pe toată lumea. În zona de sănătate aveam 6,3 milioane de contributori și 16,5 milioane de beneficiari, pentru că am dat nenumărate excepții. Toate sună bine, dacă ar fi să le acord și eu, le-aș acorda din compasiune. Totuși, trebuie să vezi dacă ai bani.

Excepțiile au fost acordate de 15–20 de ani și nu mai putem merge în felul acesta. Dacă nu ne încasăm veniturile, în afară de evaziunea fiscală, pierdem și din cauza excepțiilor pe care le-am găsit în toate domeniile, prin tot felul de facilități mascate sau nemascate. Și dacă nu le anulăm, nu ajungem nicăieri”, a declarat Ilie Bolojan, marți, la Palatul Victoria, întrebat despre demersul PSD.

Premierul a mai subliniat că „revenirea după o lună de zile la niște măsuri pe care le-ai adoptat, nu face decât să creeze breșe”.

„Stabilitatea din coaliție se va vedea la finalul săptămânii, când vor fi depuse moțiuni de cenzură”, a mai subliniat premierul.

PSD depune proiect de lege separat

Chiar în timpul conferinței lui Ilie Bolojan, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunța pe Facebook că social-democrații vor finaliza proiectul de lege prin care cer scutirea de la plata CASS a veteranilor de război, deținuților politici și a călugărilor.

„PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS). Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”, a scris liderul PSD.

