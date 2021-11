PSD nu acceptă ca partidul care are premierul să aibă și Ministerul de Finanțe și secretarul general al Guvernului. „Nu abdicăm"

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că o condiţie care nu poate fi negociată în alcătuirea unui eventual guvern cu PNL este aceea că partidul care are premierul nu poate avea atât Ministerul de Finanţe, cât şi secretarul general al Guvernului.

Întrebat într-o conferinţă de presă la sediul central al partidului pe această temă, Grindeanu a spus: „Exact. PSD nu va abdica (de la acest principiu - n.r.)”, transmite Agerpres.

Despre faptul că PNL îşi doreşte să primească Ministerul de Finanţe iar PSD - Ministerul Justiţiei, prim-vicepreşedintele social-democrat a menţionat: „Văzusem înainte de a coborî la conferinţă că (liberalii - n.r.) vor şi Finanţele, şi prim-ministrul, şi Justiţia, am văzut o declaraţie a unui prim-vicepreşedinte şi, eventual, PSD să vină cu cel mai mare număr de voturi din Parlament, 157, şi să luăm, dacă ne îngăduie, Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul, nu?”.

În altă ordine de idei, Grindeanu a afirmat că aceia care spun de fiecare dată că vor eliminarea pensiilor speciale sunt cei care „au tărăgănat lucrurile”.

„Cei care au promovat desfiinţarea pensiilor speciale în Parlament au fost cei de la PSD”, a susţinut acesta.

Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern cu PSD, a declarat, luni, prim-vicepreședintele social-democrat Sorin Grindeanu, după ședința Comitetului Politic Național al partidului.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, luni, că propunerea de premier este, conform deciziei din partid, președintele PNL iar „direcția de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul, dacă noi ne menținem obiectivele noastre”.

"Serios? Când s-a anunțat asta?", a întrebat Sorin Grindeanu în legătură cu această declarație.

"Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern. PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme", a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar accepta alt nume de la PNL pentru funcția de premier, Grindeanu a răspuns: "PSD vrea să dea premierul, dar nu s-a discutat nicio secundă despre funcții în ședințele noastre."

PSD a decis să negocieze intrarea la guvernare cu PNL și UDMR și susținuți de minorități. Totodată, acesta a vorbit despre măsurile pe care le va propune PSD pentru programul de guvernare, inclusiv o echipă de negociere pentru revizuirea Constituției.

