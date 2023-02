PSD: PNL trebuie să se hotărască dacă susține sau nu taxa de solidaritate

PSD solicită ca PNL „să-și definească poziția față de taxa de solidaritate aplicabilă companiilor cu venituri mari și foarte mari” și „să explice de ce taxa e bună când o solicită PNL, dar nu mai e bună când o propune PSD”.

„PSD solicită colegilor de la PNL să-și definească poziția față de taxa de solidaritate aplicabilă companiilor cu venituri mari și foarte mari. Nu este clar dacă susțin sau se opun acestei taxe.

Unii lideri marcanți ai PNL au cerut cu vehemență ca taxa de solidaritate stabilită la nivel european să se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din România. Alții, în schimb, critică taxa de solidaritate cu aceeași vehemență, pe motiv că ar afecta mediul de afaceri și ar crește prețurile la clienții finali. Colegii de la PNL trebuie să explice de ce taxa pe solidaritate e bună când o solicită PNL, dar nu mai e bună când o propune PSD.

De asemenea, cei din PNL trebuie să spună clar cetățenilor dacă acceptă comportamentul unor firme cu venituri foarte mari care își reduc obligațiile către stat, prin diminuarea artificială a profiturilor.

Taxa de solidaritate propusă de PSD impune acestor companii să plătească un impozit pe profit echivalent cu măcar 1% din cifra de afaceri, așa cum plătesc toate firmele mici din România. În prezent, sunt multe companii românești care raportează profiturile reale și plătesc impozite a căror valoare depășește 3-4% din cifra lor de afaceri.

Mai mult decât atât, taxa de solidaritate susținută de PSD vizează în special companiile care și-au multiplicat veniturile prin creșterea speculativă a unor prețuri, în actualul context inflaționist. Contrar criticilor unor lideri PNL, taxa de solidaritate are ca efect descurajarea acestor comportamente speculative care au afectat în mod nejustificat puterea de cumpărare a cetățenilor români”, arată un comunicat transmis de PSD.

Liberalii nu susțin taxa de solidaritate pentru marile companii, propusă de PSD, spune primvicepreședintele liberal Dan Motreanu. O astfel de taxă ar duce la creșterea preţurilor, inclusiv la multe produse de bază, iar în final cei afectați vor fi tot românii.

OMV Petrom: Dacă ANAF are altă concluzie, o vom plăti

Toate calculele făcute au dus la concluzia că cifra de afaceri a OMV Petrom în sectoarele prevăzute de Ordonanţa 186/2022 pentru plata contribuţiei de solidaritate este sub 75% şi astfel nu datorează această taxă, dar, dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ajunge la altă concluzie, bineînţeles că o va plăti, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, Alina Popa, directorul financiar al companiei.

„O să explic puţin tot contextul, ca să fie mai clar. Ordonanţa de Urgenţă 186/2022 care a pus în aplicare Regulamentul european 1854/2022 stabileşte ca fiind în scopul contribuţiei de solidaritate contribuabilii care au cel puţin 75% în sectoarele de activitate de ţiţei, de gaze naturale, cărbune şi rafinării, precizând codurile CAEN care se referă la aceste activităţi. OMV Petrom are activităţi şi în alte sectoare, activităţi care au alte coduri CAEN, respectiv în special activităţi în zona de comercializare produse petroliere, gaze naturale şi electricitate, dar şi producţie de electricitate. De aceea, în baza Ordonanţei 186 şi a Regulamentului european, făcând toate calculele, am concluzionat că avem o cifră de afaceri în sectoarele respective sub 75%. Astfel, nu datorăm această taxă.

În situaţia în care, din motive pe care nu le putem vedea la acest moment, ANAF ar ajunge la o altă concluzie, bineînţeles că vom plăti, aşa cum plătim întotdeauna toate taxele, contribuţiile acolo unde suntem obligaţi şi trebuie să le plătim”, a explicat Popa.

Întrebat luna trecută în legătură cu anunţul OMV Petrom privind neplata acestei taxe de solidaritate, ministrul Finanţelor a arătat că este foarte sigur că această companie se încadrează pentru plata contribuţiei de solidaritate.

Editor : Alexandru Costea