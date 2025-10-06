Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații nu au „nicio problemă” cu organizarea cât mai curând a alegerilor din Capitală dacă toate partidele din Coaliție au un candidat comun sau dacă fiecare merge cu propriul candidat. Liderul PSD respinge în continuare varianta unei candidaturi comune USR-PNL.

„E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție — noi, PSD, și ceilalți au decis la fel.

Politic, noi am stabilit câteva condiții — vorbim de o coaliție politică: ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid membru al coaliției să aibă candidat propriu. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați de ceilalți, ceea ce ne-ar putea face să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție. Dacă lucrurile se desfășoară pe aceste coordonate, nu avem nicio problemă să organizăm alegerile”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la sediul partidului.

Întrebat dacă Guvernul ar putea decide săptămâna aceasta data alegerilor, liderul PSD a transmis: „Mâine, sper (să luăm o decizie n.red), dacă dânșii vor fi de acord cu propunerile noastre. Sunt condiții politice. Vor fi scrise, dacă vom fi de acord, ca anexă la protocolul alianței. De bună-credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă și să fim puși la colț.”

Coaliția de guvernare va avea o nouă ședință marți, cel mai probabil după amiază. Principalele probleme aflate pe masa discuțiilor sunt alegerile din Capitală, tăierea cheltuielilor din administrația locală și centrală, cât și definitivarea Pachetului III pe care Guvernul să își asume răspunderea.

Potrivit informațiilor Digi24, unul dintre scenariile discutate în Coaliție privind alegerile din București ar fi organizarea acestora în data de 23 noiembrie.

Citește și: USR insistă cu organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Coaliția trebuie să decidă în această săptămână”

Editor : A.G.