R. Bogdan: Putem să ne vedem cu PSD și în parc/ Flutur: Să vedem de ce s-a spart coaliția cu USR. Vom avea și a doua rundă de discuții

Prim-vicepreședinții PNL Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur, parte a echipei liberalilor în negocierile pentru formarea unui nou guvern, au vorbit, miercuri după-amiază, despre discuțiile cu USR. Flutur a spus că a ridicat problema analizării motivului pentru care „s-a spart această coaliție”, „pentru a putea îndrepta dacă vrem să plecăm la drum și să ne asumăm ce n-a mers”. Liderul din Suceava a afirmat că este posibil să aibă loc și a doua rundă de discuții cu USR. Totodată, Bogdan a precizat că nu va merge la discuțiile cu PSD de la sediul din Kiseleff, liberalii putând să se întâlnească cu social-democrații chiar și într-un parc.

Rareș Bogdan a precizat, la sediul PNL din Modrogan, că discuția cu USR nu a fost pe portofolii sau pe nume.

„A fost o discuție rezonabilă. Nu am discutat de portofolii, de nume pe portofolii și nu s-a discutat numele premierului nici din partea domniilor lor, nici din partea noastră. A fost pe principii, pe obiective și pe soluții pentru guvernare și pe ceea ce așteaptă românii, fiind extrem de conștienți că oamenii așteaptă soluții de la noi și să livrăm către oameni lucruri pe care le-am promis și pe care ei le așteaptă”, a declarat Bogdan.

Gheorghe Flutur a explicat că o coaliție „ar trebui să fie locul unde au dezbateri și tensiuni și să fie lăsat guvernul să funcționeze”.

„Pragmatici fiind, trebuie să vedem ce n-a funcționat, de ce s-a spart această coaliție, și aceasta este problema pe care am ridicat-o eu pentru a putea îndrepta dacă vrem să plecăm la drum și să ne asumăm ce n-a mers.

Din punctul nostru de vedere coaliția ar trebui să fie locul unde au dezbateri și tensiuni și să fie lăsat guvernul să funcționeze și tensiunile politice să nu fie duse în guvern.

Toate discuțiile cred că au fost foarte binevenite, pentru că sănătos este să pui toate lucrurile pe masă și să învățăm din greșeli și să mergem înainte.

Timpul este extrem de scurt. Dincolo de prolema cu pandemia, facturile, PNRR - sunt lucruri care înseamnă bugetul pentru anul 2022 și trebuie să găsim o soluție în perioada imediat următoare.

A fost o primă rundă de discuții, vom avea cu PSD discuții. Cred că vom avea și o a doua rundă cu cei de la USR și sperăm să găsim soluția cea mai potrivită dar încă nu am decis”, a spus Flutur.

Rareș Bogdan a spus că legătura cu șeful PSD, Marcel Ciolacu, este menținută de liderul PNL, Florin Cîțu.

„Legătura cu PSD e ținută de președintele partidului cu președintele PSD. Nu știu exact care este ora (întâlnirii – n.red.). În mod normal, în această seară probabil vom sta de vorbă și cu cei din PSD. Cel puțin asta era. Nu avem o oră și locație. Eu, domnul Flutur și poate ceilalți, nu vom merge la Kiseleff. Putem să ne vedem oriunde, și în parc”, a declarat Bogdan.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat că a discutat cu președintele PNL Florin Cîțu și au stabilit să se întâlnească joi. Liderul PSD a mai declarat, la sediul partidului, că la Cotroceni se va merge cu o propunere de premier.

Miercuri, delegațiile PNL și USR au avut o primă discuție despre refacerea coaliției. „Sunt șanse mari”, a declarat Florin Cîțu la finalul discuțiilor, precizând că nu s-a discutat despre numele premierului. Același lucru l-a spus și Dacian Cioloș. Liderul USR le-a declarat jurnaliștilor prezenți la Parlament că „nu am discutat nume de premier, am discutat principii și am stabilit ca premierul să fie de la PNL”.

Editor : Alexandru Costea