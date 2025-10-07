Live TV

Radu Miruţă: Sper să treacă alegerile din PSD mai repede. E cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului

radu miruta la o sedinta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Noi la USR suntem disciplinaţi" „PSD are mulţi primari"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre atacurile din coaliţie, că speră să treacă mai repede alegerile din PSD, pentru pentru a nu mai afecta activitatea guvernului. El le-a transmis social-democraţilor să se responsabilizeze şi să îşi rezolve problemele în curtea PSD.

„Vă spun aşa, diplomat, că sper să treacă alegerile din PSD mai repede, pentru că observaţia mea personală este că PSD vorbeşte pe două voci. Pe o voce vorbeşte în coaliţie, unde acceptă toate deciziile care sunt luate. Nimic din ce vedeţi că iese din guvern, ca hotărâre de guvern sau ordonanţă, nu iese decât cu unanimitate. Deci inclusiv PSD, PNL, USR, UDMR au votat asta. Şi o altă voce, cea prin care se adresează membrilor de partid, pe care încearcă să îi ţină în diverse tabele, părerea mea este în logica alegerilor interne pe care le au”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, la Europa FM, potrivit News.ro.

Potrivit ministrului, „e cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului”.

„Fiţi oameni serioşi, şi responsabilizaţi-vă, şi rezolvaţi-vă problemele în curtea PSD”, a transmis ministrul USR.

„Noi la USR suntem disciplinaţi”

Despre decizia PNL de a nu susţine în Parlament modificarea privind eliminarea plăţii CASS la mame şi veterani, proiect al PSD, Miruţă a mai declarat că „de multe ori guvernul este sub o presiune de a rezolva nişte lucruri şi poate scapă din vedere câte ceva şi mai ai o placă de siguranţă în Parlament, dar acolo e doar fine-tuning, nu este o răsturnare a deciziei”.

„Nu s-a întâmplat până acum, nu ştiu ce mesaj intern au dat cei de la PNL sau cei de la PSD, noi la USR suntem disciplinaţi şi menţinem deciziile pe care guvernul le ia, că ar fi incoerent. Ai oameni în guvern care sunt de acord cu nişte decizii, după care în Parlament vii şi spui că nu mai eşti de acord”, a completat Radu Miruţă.

„PSD are mulţi primari”

Potrivit lui Miruţă, pentru a avea succes luarea unei decizii, trebuie să ai capacitatea să te pui şi în pielea celorlalţi.

„PSD are mulţi primari. Mulţi dintre primarii pe care PSD-ul îi are, au făcut angajări pe persoană fizică în primărie, după sprijinul acordat de un vecin sau de alt vecin în campanie electorală, în special pe la comune. Acei oameni, când văd că partidul pentru care eu am muncit vine şi îi afectează fix cu interesul lor local, am pus vecinul, l-am angajat la primărie, acum trebuie să-l dau afară. Nu pot, că mă doare că mă înjură. Vin la şef şi spun, băi, ce facem? Şi vin toţi şi fac treaba asta. E o realitate. Nu e normală, dar există. Şi atunci trebuie să înţelegi un pic şi ce spun acei oameni”, a explicat Miruţă.

El a mai declarat că „partidele ca PSD, PNL, clasice, sunt de mult timp înşurubate în România, pentru că aşa au votat românii”.

„Suntem într-o situaţia în care am ajuns la fundul sacului. USR nu propune sau nu susţine măsurile astea, pentru a deranja pe PSD sau pe PNL, ci pentru că raţional nu mai sunt bani. Nu mai sunt suficienţi bani şi trebuie să tai de undeva. Şi unii zic, de ce tocmai de la mine şi nu de la celălalt?” a spus el.

