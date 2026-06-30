Franța și Germania vor o reformă a politicii externe a UE. Cum ar putea fi schimbat serviciul diplomatic european

Cele mai puternice țări ale UE doresc o schimbare a structurii de politică externă a blocului, dar nu se pun de acord asupra modului în care să se realizeze acest lucru. Franța pledează pentru consolidarea rolului șefului diplomației UE, funcție ocupată în prezent de Kaja Kallas, potrivit celor trei oficiali care au vorbit cu Politico. În tot acest timp, poziția Germaniei este mult mai puțin fermă, dar unii dintre oficialii țării au sugerat exact opusul: diluarea puterilor acesteia și transferarea lor către Comisia Europeană.

Dezbaterea dintre Paris, Berlin și Bruxelles sintetizează provocările, întrebările și îndoielile cu care se confruntă Serviciul European de Acțiune Externă, lansat în 2011. În rândul guvernelor și al celor mai înalți oficiali ai UE, există sentimentul că ceva trebuie să se schimbe. Doar că nu este clar ce anume.

În timp ce la Bruxelles o luptă pentru influență între SEAE și Comisia Europeană, mai puternică, precum și o serie de plecări de profil înalt, afectează funcționarea de zi cu zi a serviciului diplomatic, capitalele adoptă o perspectivă pe termen mai lung.

„Primul lucru de făcut este să clarificăm cine ce face”, a declarat pentru Politico Josep Borrell, predecesorul imediat al lui Kallas în funcția de șef al afacerilor externe. „Pentru a avea o prezență mai fermă pe scena mondială, UE trebuie să clarifice rolurile instituțiilor sale, deoarece, dacă nu știi cine este responsabil de ce, nu te poți aștepta să fii ferm.”

Ceea ce aproape toată lumea recunoaște este că nevoia este urgentă: Statele Unite și China folosesc din ce în ce mai mult toate instrumentele de care dispun pentru a-și promova interesele, de la politica comercială și industrială până la tehnologie, în timp ce structura procesului decizional al UE rămâne fragmentată. În timp ce SEAE supraveghează politica externă și de securitate, Comisiei îi revine sarcina de a gestiona multe dintre instrumentele de politică și resursele financiare necesare pentru a proiecta influența UE în străinătate.

Și deși schimbările la scară largă rămân, în general, un subiect abordat doar în discuțiile informale din afara reuniunilor oficiale, pentru Franța, în special, este o discuție a cărei oră a sosit.

Consolidare, nu slăbire

Franța și-a stabilit deja abordarea preferată. Aceasta dorește să extindă competențele șefului SEAE, potrivit celor trei oficiali și unui document de discuție francez, consultat de Politico.

Un factor favorabil este faptul că actuala șefă, Kallas, fost prim-ministru al Estoniei, provine din familia politică centristă „Renew” - același partid european din care face parte și președintele francez Emmanuel Macron. Parisul a susținut cu tărie numirea ei în 2024.

Tendința se conturează de ceva vreme. Când ministrul de externe Jean-Noel Barrot a luat cuvântul la conferința anuală a ambasadorilor SEAE din martie, el și-a exprimat sprijinul pentru Kallas. El și-a reiterat sprijinul în cadrul unei întâlniri cu aceasta la Paris, pe 12 iunie, potrivit unui oficial al UE și unui oficial francez.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, participă la summitul E5 de la Berlin. Foto: Profimedia

„Franța este în favoarea consolidării SEAE, iar poziția ministrului nu s-a schimbat de când s-a pronunțat împotriva slăbirii acesteia la conferința ambasadorilor”, a declarat un alt oficial francez.

Ce înseamnă acest lucru în practică - și dacă alte capitale importante, în special Berlinul, vor susține în cele din urmă propunerea - rămâne o întrebare deschisă.

La înființarea SEAE, Franța - singura țară din UE care, după ieșirea Regatului Unit, deține un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU sau dispune de arme nucleare - a investit masiv în această instituție. A trimis pe Pierre Vimont, fost ambasador la Washington și veteran al diplomației europene, să ocupe funcția de secretar general.

Ca semn că Parisul continuă să investească în SEAE, Franța a anunțat săptămâna trecută că un alt nume important de la Quai d’Orsay, David Cvach, va deveni secretar general adjunct responsabil cu apărarea. Cvach este în prezent ambasadorul Franței la NATO și a ocupat anterior funcția de director pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe francez, fiind totodată consilier prezidențial.

Cancelarul german Friedrich Merz îl întâmpină pe președintele francez Emmanuel Macron la Cancelaria din Berlin, Germania, luni, 15 decembrie 2025. Foto: Profimedia

Această mișcare permite Parisului să păstreze un post-cheie, consolidând în același timp legăturile dintre NATO și UE.

Autoritățile franceze sunt împărțite în privința ritmului schimbărilor. Guvernul lui Macron se grăbește să consolideze instituțiile înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, care, potrivit sondajelor de opinie, ar putea aduce la putere pe euroscepticul Jordan Bardella sau pe Marine Le Pen. Documentul de discuție francez sugerează un calendar care s-ar încheia înainte de alegerile din 2027.

Însă Parisul este, de asemenea, atent să nu destabilizeze brațul diplomatic al UE, având în vedere incertitudinile globale, precum războiul din Ucraina și conflictul din Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial francez la curent cu discuțiile confidențiale.

Semnale contradictorii

Ceea ce dorește Germania este mai puțin clar, în primul rând din cauza naturii guvernului său, o coaliție între creștin-democrații de centru-dreapta ai cancelarului Friedrich Merz și social-democrații de centru-stânga.

„Nu există o singură viziune a Berlinului asupra politicii externe”, a declarat pentru Politico europarlamentara germană din Partidul Verde, Hannah Neumann, membră a Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European. „Eu însămi primesc semnale contradictorii din Berlin, în funcție de persoana cu care vorbesc.” Partidul ei se află în opoziție în Germania.

Ceea ce pare însă cert este că Germania dorește schimbări structurale pentru a îmbunătăți procesul de elaborare a politicii externe a UE - posibil prin consolidarea competențelor Comisiei, potrivit a doi diplomați europeni non-germani, care au vorbit cu Politico după ce au discutat cu omologii lor germani. Acest lucru sugerează o diferență subtilă, dar reală, față de abordarea franceză.

„Responsabilitățile în materie de politică externă și de securitate la Bruxelles trebuie să fie atât clar delimitate, cât și puse în comun”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul, în luna mai, într-un discurs ținut la Conferința Adenauer. „În acest scop, Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să colaboreze strâns cu Comisia”, a adăugat el.

Kaja Kallas a demisionat din funcția de prim-ministru al Estoniei la 15 iulie 2024, pentru a prelua postul de șefă a diplomației europene. Sursa foto: Profimedia Images

În același discurs, Wadephul a solicitat, de asemenea, accelerarea procesului decizional în chestiunile de politică externă, prin votul cu majoritate calificată în locul unanimității, recunoscând totodată că nici măcar jumătate dintre cele 27 de state membre ale UE nu susțin această abordare și angajându-se „să se adreseze tuturor statelor membre, inclusiv celor care rămân sceptice”, pentru a promova această idee.

În timp ce marile capitale, precum Parisul și Berlinul, au început să analizeze serios problema Bruxelles-ului, discuțiile din alte părți rămân în mare parte limitate la marja reuniunilor miniștrilor de externe și a directorilor politici, au declarat trei diplomați pentru Politico.

Trei modele posibile

Pentru ca orice schimbare să aibă loc, liderii UE ar trebui să fie de acord cu aceasta, probabil după ce însăși Kallas va prezenta o propunere, într-un proces care ar trebui să se încheie înainte de alegerile din Franța din aprilie, au afirmat diplomații.

Miniștrii de externe ai UE vor începe să discute această chestiune la începutul lunii septembrie, în orașul Wicklow, situat pe coasta de est a Irlandei. Documentul de discuție francez, descris de oficiali și diplomați ca un document aflat într-un stadiu incipient, menit să prezinte scenarii, expune opțiuni pentru reformarea arhitecturii politicii externe a UE. Acesta susține că instrumentele de politică externă ale blocului „nu sunt neapărat utilizate în mod optim” și solicită consolidarea rolului Consiliului - care reprezintă capitalele - în guvernanța acestora. Documentul de două pagini, prezentat pentru prima dată de Financial Times, prezintă trei modele posibile: acordarea unor competențe mai mari Comisiei, apropierea SEAE de Consiliu sau consolidarea simultană a ambelor instituții.

În cadrul celei de-a treia opțiuni, Kallas ar primi competențe semnificative în cadrul Comisiei. Ea ar deveni primul vicepreședinte executiv, cu autoritate asupra comisarilor și direcțiilor generale responsabile de domenii precum afacerile externe, comerțul și dezvoltarea.

Potrivit ziarului, un astfel de model, care este opțiunea preferată de Paris, conform diplomaților și analiștilor, s-ar putea dovedi acceptabil și pentru Comisie - deși acest lucru ar putea fi totuși complicat, având în vedere relația notoriu dificilă dintre Kallas și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„În interiorul Comisiei”

Francezii nu doresc să-i acorde mai multe competențe lui von der Leyen, a declarat Guillaume Duval, redactor de discursuri pentru predecesorul lui Kallas, Borrell, care lucrează acum la Institutul Jacques Delors, un think tank din Paris. Franța dorește „o structură ierarhică clară în cadrul Comisiei”, a spus Duval.

Punctul central pentru Paris „este să existe un vicepreședinte foarte puternic pentru afaceri externe și securitate în cadrul Comisiei”, a adăugat el. „Ar putea fi logic ca SEAE să devină una dintre direcțiile generale ale Comisiei, dar să nu fie condusă de președintele Comisiei, ci de înaltul reprezentant, în calitate de vicepreședinte al Comisiei și, totodată, de membru al Consiliului”, a afirmat el.

Josep Borell (foto) a spus că „a sosit momentul să trecem de la cuvinte la acțiuni”. Sursa foto: Profimedia Images

Kallas îndeplinește deja două funcții: este atât vicepreședintă a Comisiei Europene, cât și președintă a reuniunilor miniștrilor de externe și ai apărării din UE. Însă, în practică, a susținut Duval, Înaltul Reprezentant „nu are nicio autoritate reală asupra diferiților comisari”.

El a dat ca exemplu Comisia anterioară. În timpul mandatului lui Borrell, Oliver Varhelyi, pe atunci comisar pentru extindere, a preluat conducerea politicii față de Israel „și a făcut ce a vrut fără să se consulte cu Borrell”, a spus Duval.

Iar când Borrell s-a plâns, Varhelyi „a beneficiat de sprijinul lui von der Leyen”, a adăugat el.

Banii vorbesc

Au avut loc deja, pe ascuns, unele schimbări în modul de funcționare a politicii externe a UE. Având în vedere că von der Leyen pledează de mult timp pentru o Comisie mai „geopolitică”, acel compromis creat la înființarea SEAE în 2010 este pus la încercare. În timpul pandemiei de Covid, von der Leyen a demonstrat că poate extinde rolul Comisiei prin coordonarea achizițiilor de vaccinuri ale blocului.

Opțiunea de a acorda Comisiei un rol și mai important în politica externă ar fi aceea de a continua pe această traiectorie. O parte din acest lucru s-ar putea realiza pur și simplu prin privarea SEAE de fonduri.

Deși SEAE este responsabilă pentru o mare parte din politica externă și de securitate a UE, fondurile sunt alocate în mare măsură în altă parte. Bugetul SEAE, de aproximativ 900 de milioane de euro, este în mare parte administrativ, fiind destinat cheltuielilor precum personalul, clădirile și delegațiile UE din străinătate. Programele de dezvoltare, în schimb, beneficiază de aproximativ 11 miliarde de euro, dar se află, în ultimă instanță, în sfera de competență a Comisiei.

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Deși ar fi o exagerare să atribuim toate deficiențele structurii SEAE personalităților, diplomații subliniază această legătură. Cei patru politicieni care au deținut funcția de Înalt Reprezentant de la înființarea SEAE - Catherine Ashton din Marea Britanie, Federica Mogherini din Italia, Borrell din Spania și actuala titulară, Kallas - au fost toți ținta unor critici severe pe măsură ce au încercat să se descurce în cadrul acestei structuri.

Mai mulți diplomați au afirmat că greșelile percepute ale lui Kallas - inclusiv atunci când a declarat că „lumea liberă are nevoie de un nou lider”, referindu-se la președintele SUA, Donald Trump - îngreunează eforturile guvernelor de a pleda pentru consolidarea rolului său. Alți oficiali au acuzat-o că abordează funcția mai degrabă ca un prim-ministru, în loc să se adapteze la constrângerile instituționale de la Bruxelles.

„Trecerea de la a fi, practic, persoana numărul unu în guvern și în sistem, la a fi unul dintre numeroșii vicepreședinți ai Comisiei, s-ar putea să nu fie cea mai ușoară tranziție”, a declarat Ian Bond, director adjunct al Center for European Reform, un think tank cu sediul la Londra, Bruxelles și Berlin.

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Editor : C.A.