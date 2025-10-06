Live TV

Exclusiv Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă

drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, luni, la Digi24, că România vrea să construiască drone, împreună cu Ucraina, folosind fonduri europene SAFE (Security Action for Europe). Ministrul a mai afirmat că industria națională de apărare va fi revitalizată: „Sunt fabrici prin care crește vegetație, în care plouă înăuntru”.

„Așteptăm 29 noiembrie, care este ultima zi în care noi anunțăm ce programe sunt finanțabile prin SAFE. Colaborarea cu cei din Ucraina pentru construirea de drone în cadrul industriei naționale de apărare, adică în cadrul unor companii gestionate de Ministerul Economiei, vrem să o facem prin SAFE, adică prin acei bani europeni pe care noi îi împrumutăm la niște dobânzi foarte mici și foarte avantajoase”, a explicat ministrul Economiei.

Acesta a adăugat că este „un instrument” pe care vrea să îl folosească la „eficiență maximă”: „Vin niște bani în România pe care noi, punându-i la pachet cu infrastructura din industria națională de apărare, putem face pachetul ăsta mai atractiv”.

Ministrul a afirmat că „sunt fabrici din industria națională de apărare prin care crește vegetație, în care plouă înăuntru” și că „nu este atractiv pentru un privat să facă parteneriat cu o fabrică a statului român aflată într-o astfel de stare de degradare”.

Miruță a declarat că „nu mai durează mult”: „De 30 de ani nu s-a făcut nimic. Acum discutăm de până pe 29 noiembrie. E o perioadă în care suntem foarte setați să stabilim condițiile comerciale cu eventualii parteneri”.

Întrebat de când se va revitaliza industria de apărare, mai ales având în vedere că avem acești bani europeni, acesta a spus: 

„N-am avut fabrică de pulberi în România niciodată. Am făcut un contract cu cei de la Rheinmetall, a trecut prin memorandum săptămâna trecută în Guvern sau acum două săptămâni. Din ianuarie 2026 începe acolo pentru că am pus bani în buget pentru asta. Vom avea o fabrică pe care până acum n-am avut-o. Se va întâmpla asta și cu celelalte investiții” .

