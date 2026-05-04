Cu o zi înainte de dezbaterea și votul privind moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, Radu Miruță (USR) a explicat luni, la Digi24, că formațiunea condusă de Dominic Fritz consideră că trebuie făcut orice sacrificiu pentru ca reformele să meargă mai departe, inclusiv o perioadă de guvern minoritar PNL-USR. Mai mult, ministrul Apărării a mai afirmat că „dacă AUR ar fi interesat politic de a avea un spectru mai mare de unde să ia voturi, nu ar vota moţiunea împreună cu PSD”.

„USR până acum a fost singurul partid care s-a ținut de ce a spus, și anume că, dacă trece o moțiune AUR - PSD, noi nu mai stăm la masă cu PSD, pentru că nu mai e nicio variantă de a te agăța de vreo încredere. Discuțiile în România sunt pe două eșantioane. Unul exclusiv politic, în care căsătoria dintre PSD și AUR se poartă cu obloanele la ochi, neuitându-te la ce se întâmplă în România: cursul valutar, incertitudinea pasului doi, ce s-ar întâmplă după. Sunt concentrați să bifeze că l-au dat jos pe Bolojan, indiferent de consecințe.

Și mai este o categorie a oamenilor din mediul de afaceri, economic, care poate-l plac sau nu-l plac pe domnul Bolojan. Nu văd care este pasul după moțiune, și atunci oamenii ăștia se îngrijorează. Ce-mi profită mie faptul că la vârf unii încearcă să-și tragă scaunul de sub fund celorlalți? Ruperea asta dintre cele două arată exact esențialul acestei moțiuni: discuția nu este despre Ilie Bolojan neapărat. Discuția este despre teama PSD că-și pierde și ultimele instrumente de putere în România.

Partidul Social-Democrat, că ne place, că nu ne place, istoric a avut foarte multe momente în care a decis singur: de la Revoluție încoace, cu zona aceea de corupție, cu controlul instituțiilor statului, cu punerea șefilor fără concurs, cu contractele direcționate. Se întâmplau lucrurile astea pentru că aveau putere să gestioneze instituțiile cu aceste rezultate.

An după an, și mai degrabă aș spune în ultimii cinci-șase-șapte ani, a început ca instrumentul ăsta să fie din ce în ce mai slab. Au mai apărut oameni noi, a apărut o generație care spune: «Băi, dar s-a demonstrat că nu ne duce nicăieri abordarea asta. Vrem totuși să o oprim. Vrem totuși să nu ne mai fie rușine să vrem și noi să ne angajăm la stat. Să nu ne mai fie frică». Rușine n-ar de ce să-ți fie, dar ți-e frică că te duci la un concurs care, de fapt, este aranjat dinainte. Este o luptă între două generații: generația care vrea să-și mențină în cameră butoanele de a controla, cum a controlat până acum instituțiile statului, și o generație mai reformatoare care spune: «Nu ne-a dus nicăieri această modalitate. Vrem totuși să ridicăm perdeaua asta de pe România»”, a spus Miruță.

„Nu mai avem încredere în PSD”

Ministrul interimar al Transporturilor a subliniat că USR nu ar reveni la masă cu PSD dacă moțiunea de cenzură va trece.

„În politică nu există vreo garanție. În politică există încredere sau nu există încredere. Dacă Partidul Social Democrat nu a respectat aproape nimic din această Coaliție, pe ce să ne ancorăm noi astfel încât să ne prefacem că va exista încredere cu aceeași reprezentanți ai Partidului Social Democrat de după moțiune?”

Referitor la poziția lui Nicușor Dan privind majoritatea proeuropeană în Parlament, ministrul Apărării a punctat: „Tocmai de asta este această incertitudine pentru că fiecare dintre părți, președintele, PSD, PNL, USR au spus câte ceva care este blocabil pentru interacțiunea cu ceilalți. Președintele a spus că n-ar accepta majoritate PSD - AUR, USR, PNL au spus că dacă PSD face această joncțiune cu AUR, să dea jos Guvernul din care fac parte, nu mai stau la masă. Toate aceste lucruri sunt blocate astăzi. Însă atunci când o situație este de așa natură cum e acum, în care lucrurile sunt blocate și toți pun niște condiții, este obligatoriu ca cel care vrea să deblocheze să fie cel care generează blocajul”.

Întrebat dacă USR se așează la discuții în cazul în care moțiunea va trece și PSD declară că-și dorește aceeași majoritate, Miruță a afirmat: „Decizia USR luată în Comitetul Politic este că nu mai avem încredere în PSD să ne reașezăm la masă cu ei”.

În ceea ce privește posibilitatea ca USR să facă o propunere de premier, acesta a susținut: „Haideți să vedem ce se întâmplă cu moțiunea. USR crede că trebuie făcut orice sacrificiu pentru ca aceste reforme să meargă mai departe, inclusiv o perioadă de guvern minoritar. Un guvern minoritar, PNL-USR, pentru că PSD a fost în Coaliţie, iese din Coaliţie. Dacă le trece moţiunea asta împreună cu AUR, susţin o astfel de moţiune, trebuie să vină cu o soluţie. Dacă soluţia lor nu este acceptată de celelalte tabere, adică USR-PNL, USR vine şi spune: «Noi suntem dispuşi să ne continuăm aceste reforme, chiar dacă nu există majoritate în Parlament, în încercarea de a mai duce aceste măsuri cât de departe se poate»”.

Întrebat cu ce premier ar fi acest guvern minoritar, Miruţă a răspuns: „Asta este o discuţie care va putea să fie pornită, dacă această moţiune va trece. Nu sunt toate calculele definite, pentru că nu noi am generat acest scandal”.

„Ilie Bolojan este o persoană pe care USR o susţine, pentru că a demonstrat că are capacitate să livreze lucruri şi să respecte o înţelegere”.

„AUR nu ia voturi de la USR”

Conform lui Miruţă, „Partidul Naţional Liberal nu şi-a păstrat tot timpul liderul, atunci când a trecut prin perioade grele, dar, într-adevăr, liderul Ilie Bolojan acum e de un alt calibru şi poate că PNL şi-a învăţat lecţiile. Noi spunem că trebuie făcut orice sacrificiu”, a completat ministrul Apărării.

Mai mult, acesta a explicat că USR „s-a înființat în principal împotriva politicii făcute de PSD. Am acceptat să stăm la masă lângă PSD, nu de dragul lor, ci de dragul de a obține posibilitatea ca din niște ministere să împingem niște lucruri, că acela a fost scopul pe care noi l-am avut în acest Guvern. Lumea nu ne judecă dacă am stat la masă lângă PSD, ci lumea ne judecă ce am făcut în timpul în care am stat la masă unde a stat și PSD”.

El a subliniat faptul că partidul condus în prezent de Dominic Fritz a demonstrat că „poate să guverneze, că nu face scandal în Coaliție, că din guvernare, prin patru ministere, își arată capacitatea despre cum să guvernezi performant”.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a fost întrebat și dacă sunt şanse ca moţiunea de cenzură să nu treacă, marţi, în Parlament.

„Dacă vreţi doar o analiză politică, AUR nu ia voturi de la USR. AUR ia voturi, se bate cu Partidul Social Democrat. Dacă AUR ar fi interesat politic de a avea un spectru mai mare de unde să ia voturi, nu ar vota moţiunea împreună cu PSD, după ce i-ar fi păcălit că vor vota”, a arătat ministrul.

El a precizat că, dincolo de aceste situaţii pe care le analizează cei de la AUR, baza de la care se porneşte dacă această moţiune trece este a unei echipe neserioase.

„Şi PSD şi AUR au spus că nu se suportă unii pe ceilalţi. Atât de puţin se suportă, încât fac o moţiune împreună şi n-a apărut în spaţiu public răspuns la un element principal: Ce primeşte AUR pentru a trece moţiunea împreună cu PSD? PSD bifează că l-a dat jos pe Bolojan. AUR ce bifează? În politică lucrurile astea nu se întâmplă gratuit”, a mai spus el.

