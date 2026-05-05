Raluca Turcan: Moţiunea de cenzură, o anomalie, la fel ca tranzacţionarea voturilor la prezidenţiale de către PSD

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că moţiunea de cenzură - care este dezbătută de la ora 11:00 în Parlament şi care ar putea duce la căderea Guvernului - este o anomalie, la fel ca tranzacţionarea voturilor la prezidenţiale de către PSD. „Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă - la fel ca românii la vot - o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională”, spune ea, pe Facebook, avertizând că nota de plată nu rămâne în sălile de şedinţă, nu este suportată de partide, nici de strategi politici, ci este plătită de oameni.

„PSD şi M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion şi AUR în turul I al prezidenţialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiţie. Pentru a ne aduce în situaţia de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului. PSD şi AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul ţării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeaşi complicitate, probabil aceeaşi speranţă că, în locul unui guvern PSD-AUR, vom spune «slavă Domnului» că vom primi din nou un guvern doar cu PSD”, a scris Raluca Turcan pe Facebook, înainte de votul asupra moţiunii.

Ea consideră moţiunea „o anomalie, la fel ca tranzacţionarea voturilor la prezidenţiale de către PSD”.

„Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă - la fel ca românii la vot - o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională. O ţară nu se construieşte din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câştigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate şi respect faţă de oameni”, spune ea.

Turcan avertizează că nota de plată nu rămâne în sălile de şedinţă, nu este suportată de partide, nici de strategi politici, ci este plătită de oameni - prin oportunităţi pierdute, investiţii amânate, scăderea încrederii şi incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat.

