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Rareş Bogdan îl critică pe Bolojan: Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal

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rares bogdan sustine un discurs
Rareș Bogdan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate” Rareș Bogdan, printre cei propuși pentru excluderea din PNL

Europarlamentarul Rareş Bogdan îl critică miercuri pe liderul PNL, Ilie Bolojan, acuzându-l de ipocrizie fără margini pentru că dă vot unui pesedist, dar acum două zile a blocat un liberal, referitor la refuzul PNL de a vota în Parlament guvernul lui Adrian Veştea. El mai spune că, sub pretextul unei mari responsabilităţi naţionale, se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul şef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal. Sancţionaţi pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece ţara avea şi are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susţineam un premier PNL, un vicepremier PNL şi 5 miniştri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul şi să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan şi camarila slugilor anunţă că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... !!!!! Tare, nu?”, scrie europarlamentarul Rareş Bogdan pe Facebook. 

El se întreabă cine îi sancţionează pe „Bolojan şi pe cei ce vor vota acest Guvern”.

„Acum nu mai sunt «salvarea ţării», pericolul de «junk» şi «stabilitatea bugetară» gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice!”, comentează Rareş Bogdan.

Europarlamentarul PNL mai afirmă că, sub pretextul unei mari responsabilităţi naţionale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul şef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL.

„Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate”

„Nu se urcă oficial în aceeaşi barcă, ca să nu-şi enerveze electoratul chiar de tot, dar le ţine vâslele din umbră”, spune Bogdan.

Potrivit lui Rareş Bogdan, acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate şi strategie cinică de supravieţuire.

„Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante şi a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Aşa se ajunge la situaţia aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori şi intransigenţi livrează acum linişte legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!”, mai comentează eurodeputatul PNL. 

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că PNL consideră că o formulă realistă prin care să avem un guvern investit este pe baza unui acord, un pact pentru România, care să fie valabil până la sfârşitul anului şi pe care forţele politice să îl semneze.

El a precizat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR-UDMR, ei angajându-se să voteze un astfel de guvern, dacă nu se va opta pentru varianta lor.

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Rareș Bogdan, printre cei propuși pentru excluderea din PNL

Biroul Permanent Naţional al PNL a luat, marți seară, decizia de a nu prelungi mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

Conducerea liberalilor a demarat procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veştea şi a celor care l-au susţinut, dar acestea vor fi finalizate doar după ce noul Statut va fi înregistrat la Tribunal. 

Editor : Liviu Cojan

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