Răspunsul dat de George Simion la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, la Europa FM, întrebat dacă PSD este un partid corupt, că „acest lucru este evident”, argumentând că acesta „nu s-a schimbat de la o săptămână la alta”. Declarația vine în contextul în care AUR a făcut alianță cu social-democrații pentru a dărâma Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură.

Deși a ales să facă alianță cu PSD pentru a demite Guvernul Bolojan, Simion afirmă că partidul condus de Sorin Grindeanu este corupt.

„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică, este de a face ceea ce-mi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.

Mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul este un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dumneavoastră, publicul care îl susține și ar susține rămânerea lui Ilie Bolojan ca premier, îl considerați pe PSD un partid proeuropean, decent, cu care se poate guverna”, a declarat Simion.

Întrebat dacă ar descrie PSD ca fiind un partid pro-occidental, șeful AUR a răspuns: „Nu aș putea să fac aceste afirmații. Eu cred că noi suntem etichetați pe nedrept ca fiind antioccidentali de către Nicușor Dan. Nicușor Dan este cel care va propune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale.”

În contextul moțiunii împotriva lui Bolojan, Simion a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe premier.

„Noi vrem să plece această coaliție, așa-zis proeuropeană, și am nenumărate exemple că această guvernare nu este deloc pro-europeană și și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economia României prin măsurile luate. Au fost toți acolo, în frunte cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, s-a dus la persoanele cu dizabilități, la mame, la pensionari”, a declarat președintele AUR.

Între timp, moțiunea de cenzură depusă de PSD-AUR se joacă la diferență de doar câteva voturi. PNL încearcă să convingă tot mai mulți parlamentari din Opoziție să nu mai susțină demersul, iar deja primii răzgândiți au apărut. Iar PSD a pierdut oameni după ce a bătut palma cu AUR, dar a adus alții în loc, din rândurile Opoziției.

