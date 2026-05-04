Live TV

Răspunsul dat de George Simion la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”

Data publicării:
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, la Europa FM, întrebat dacă PSD este un partid corupt, că „acest lucru este evident”, argumentând că acesta „nu s-a schimbat de la o săptămână la alta”. Declarația vine în contextul în care AUR a făcut alianță cu social-democrații pentru a dărâma Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură.

Deși a ales să facă alianță cu PSD pentru a demite Guvernul Bolojan, Simion afirmă că partidul condus de Sorin Grindeanu este corupt. 

„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică, este de a face ceea ce-mi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.

Mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul este un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dumneavoastră, publicul care îl susține și ar susține rămânerea lui Ilie Bolojan ca premier, îl considerați pe PSD un partid proeuropean, decent, cu care se poate guverna”, a declarat Simion. 

Întrebat dacă ar descrie PSD ca fiind un partid pro-occidental, șeful AUR a răspuns: „Nu aș putea să fac aceste afirmații. Eu cred că noi suntem etichetați pe nedrept ca fiind antioccidentali de către Nicușor Dan. Nicușor Dan este cel care va propune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale.”

În contextul moțiunii împotriva lui Bolojan, Simion a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe premier. 

„Noi vrem să plece această coaliție, așa-zis proeuropeană, și am nenumărate exemple că această guvernare nu este deloc pro-europeană și și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economia României prin măsurile luate. Au fost toți acolo, în frunte cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, s-a dus la persoanele cu dizabilități, la mame, la pensionari”, a declarat președintele AUR. 

Între timp, moțiunea de cenzură depusă de PSD-AUR se joacă la diferență de doar câteva voturi. PNL încearcă să convingă tot mai mulți parlamentari din Opoziție să nu mai susțină demersul, iar deja primii răzgândiți au apărut. Iar PSD a pierdut oameni după ce a bătut palma cu AUR, dar a adus alții în loc, din rândurile Opoziției.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
insigna cu sigla pot
5
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu, despre nominalizarea unui premier din partea AUR: „Noi nu vrem să ajungem la putere în acest moment”
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul privind companiile de stat. „Nu mi-ar spune nici dacă s-ar răzgândi”
george simion nicusor dan
George Simion, despre sensul cuvântului „paraplegic”, folosit în legătură cu Nicușor Dan: „Evident că are o problemă”
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD pierde oameni și cooptează alții din Opoziție
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, despre decizia SUA de a retrage mii de militari...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei...
Emil Boc.
Emil Boc cere un „time-out” cu PSD pentru negociere: „Ar mai fi...
Ultimele știri
Scenariul prin care Benjamin Netanyahu ar putea scăpa de condamnare în cele trei dosare de corupție
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie
Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură: „Indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze direcția occidentală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
Ce avere are Cristi Chivu. Ce salariu are la Inter antrenorul român care a câștigat Serie A
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...