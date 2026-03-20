News Alert România se alătură declarației coaliției pentru Strâmtoarea Ormuz: „Suntem pregătiți să participăm la eforturile internaționale”

Strâmtoarea Ormuz. Harta. Foto: Shutterstock
Ce cuprinde declarația coaliției pentru Strâmtoarea Ormuz

România a decis să se alăture declarației inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețelele sociale.

Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan.

Șase țări au condamnat atacurile iraniene asupra infrastructurilor civile energetice din Golf, într-o declarație emisă ieri, 19 martie, și s-au declarat „dispuse să contribuie” la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare”, se arată în declaraţie.

Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare”, se arată în comunicatul comun.

Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile.

Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări care au pornit inițiativa.

Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere” din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

De asemenea, ele promit că vor colabora cu anumite ţări producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele. Salutând eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia comună adaugă: „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia”, spune comunicatul fără a da mai multe detalii în acest sens.

Până la acest moment, declarația a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Japonia, Canada, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain și Lituania.

