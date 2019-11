Război Victor Ponta-Mihai Tudose. Ce se întâmplă la Pro România?

4 noiembrie nu e o zi tocmai bună pentru Victor Ponta. În 4 noiembrie, la exact 4 ani după ce și-a dat demisia de la conducerea Guvernului, în partidul său a izbucnit o criză teribilă. Șapte parlamentari Pro România au nesocotit decizia de boicot și s-au dus la vot.

Dimineață, undeva între orele 10 și 11, Victor Ponta comenta furios pe Facebook o știre despre negocierile pe care Mihai Tudose le-ar fi purtat, în ascuns, cu PNL. Mai mult decât atât, Mihai Tudose făcea apel la colegii din Pro România să voteze guvernul Orban pentru că, spunea el, România este într-o situație complicată și are nevoie de un guvern cu puteri depline. A fost începutul unui schimb de atacuri și acuzații. Și-au mai scos unul altuia și câte-un schelet de prin dulapuri. Singura certitudine pare că sună așa: în politică, nu există nici dușmănie, nici prietenie pe vecie.

PONTA: Dacă vă puneați întrebarea "Cine este "negociatorul" cu PNL?", tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda, în timpul săptămânii, să plece înapoi la PSD și cu Ludovic Orban, în weekend, să votăm cu PNL. Cel pentru care am muncit toți să ajungă la Parlamentul European și care ne-a mințit în față pe toți că nu merge, doar candideaza să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câștigat pe lista ProRomania!"

TUDOSE: Nu am negociat nici cu Orban, nici cu Manda, nici cu PSD sau PNL. Altcineva a negociat toată vara cu Dăncilă la vila Lac și cu PNL posturi la cameră.

PONTA: E bine că măcar separam apele! Dar este greșeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădarile și ticaloșiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puțini, dar fără vânzători!

TUDOSE: „Colegii noștri nu sunt morcovi să poată fi cumpărați la bucată. Nu votez guvernul Orban, nu am trădat, nu am vândut pe nimeni. Dacă niște colegi ca ai noștri pot fi acuzați că se vând la bucată, mă îngrozește. Ce, ei sunt morcovi să-i vinzi la bucată? (...) Dacă cineva era responsabil, când a negociat căderea guvernului Dăncilă, negocia până la capăt. După ce cade guvernul, ce facem cu țara? Nu putem fi responsabili că România nu are guvern. Cineva s-a aruncat iresponsabil într-o aventură fără să aibă soluții”.

PONTA: „Mihai Tudose a descoperit acum grija față de guvernare - tocmai el, care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea și l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin București! Chiar responsabil!

TUDOSE: „Eu fac parte dintr-un partid, nu dintr-o sectă. Am stat de vorbă cu câțiva președinți de organizații, mi-au spus că nu au fost consultați când Ponta a luat decizia să nu votăm guvernul. Dacă cineva poate să aiba decizii pe persoană fizică, putem avea și noi decizii individuale”.

Guvernul Orban a trecut 7 voturi peste minimul necesar de 233 de voturi. Întâmplător sau nu, 7 e numărul parlamentarilor PRO România care au votat noul Executiv.

Victor Ponta a scris luni seara pe Facebook că Pro România nu a susținut Guvernul Orban în Parlament, la votul de învestitură. Fostul premier spune că cei care au votat pentru susținerea noului guvern vor fi dați afară din partid. De asemenea, Ponta spune că este dezamăgit de oameni pe care i-a promovat.

Victor Ponta și-a avertizat încă de duminică seară colegii din Pro România că dacă votează pentru Guvernul Orban, atunci nu mai au ce să caute în partid. Îți bați joc de alegătători, e argumentul fostului premier.

