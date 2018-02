Reacția lui Chirica, după excluderea din PSD: „Un exercițiu în favoarea lui Dragnea”

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, spune că decizia filialei județene a PSD de a-l exclude din partid este „un exercițiu în favoarea lui Liviu Dragnea”, președintele social-democraților. El adaugă că va contesta măsura, pentru că nu organizația județeană avea dreptul să-l excludă, ci cea municipală.

Edilul mai spune că pentru excluderea sa s-au pronunțat „cei care au susținut Ordonanța 13 și revoluția fiscală și planul de reformă în justiție și celelate măsuri care au aruncat România în afara statelor europene”.

„E o situație de râs, în condițiile în care breaking-news-urile de azi care îl vizau pe Liviu Dragnea vorbesc despre o cu totul altă evoluție a partidului”, a spus Chirica la Digi24.

El se referea la informațiile despre preluarea de către fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, a patrimoniului firmei Tel Drum, înainte de societatea să ceară intrarea în insolvență.

Rise Project a relatat că Valentin Ștefan Dragnea, a cumpărat de la Tel Drum patru proprietăți, în total 3,9 hectare, la intrarea în Turnu Măgurele, printre care și vila de protocol a Partidului Comunist, cu piscină și acareturile aferente.

„Dreptul de vorbi l-a dobândit omul odată cu apariția lui pe pământ, dreptul de a gândi e o obligație, nu cred că cineva poate sta pe principiul că dacă șeful de partid te trimite într-o prăpastie tu trebuie s-o faci pur și simplu, fără să atragi atenția că e un lucru rău. E un drept pe care l-am dobândit și mi-l voi manifesta în continuare. Eu nu am fost portavoce prin filtrul PSD, am fost ca lider PSD. Nu cred că va reuși să pună pumnul în gură”, a spus Chirica.

El a adăugat că va contesta decizia PSD Iași, pentru că, în calitate de simplu membru al partidului, decizia în privința excluderii sale putea fi luată doar de filiala municipală, nu de cea județeană.

Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine după ce, acum trei zile, Comisia de Etică a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate.