Reacția lui George Simion, după ce PNL a acuzat blat între PSD şi AUR la alegerile locale parţiale

george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele AUR, George Simion, a răspuns acuzaţiilor PNL care a vorbit despre un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile şi a afirmat că ”să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul”.

George Simion a lansat, miercuri seară, la Craiova, critici la adresa coaliţiei de guvernare, după ce judecătorii Curţii Constituţionale au amânat decizia privind eliminarea pensiilor speciale, relatează News.ro.

Liderul AUR a susţinut că în şase luni de când se află la putere, Guvernul Bolojan nu a trecut nicio reformă reală pentru reducerea cheltuielilor publice.

„Le tot taie din 2019 încoace, câştigă alegeri şi păcălesc oamenii că taie ei pensiile speciale. Şi mai nou dau vina pe noi, singura forţă de opoziţie din România, că din cauza noastră, noi suntem vinovaţi, nu vrem noi să se taie pensiile speciale şi uite, domnule, cum nu pot face ei nimic, nicio tăiere, nicio reformă, nicio schimbare. Doar îngropare (…) Au amânat decizia cu pensiile speciale până după Crăciun, ca să nu iasă lumea în stradă", a declarat George Simion, citat într-un comunicat de presă transmis de AUR.

Liderul AUR a taxat şi poziţionările social-democraţilor, despre care a spus că, deşi critică majorările taxelor de la 1 ianuarie 2026, acestea au fost adoptate cu voturile PSD.

„Este un partid care trebuia să apere şi Craiova, şi Băileştiul, şi Filiaşul, şi pe cei care merg la universitate, şi pe cei care au acasă solarii, magazii, pătule. Le-au impozitat. Au impozitat solariile, şi pătulele, şi magaziile, şi toate acareturile pentru că nu mai aveau bani şi nu mai ştiau cum să facă să scoată România din criză", a sublinat preşedintele AUR.

De asemenea, George Simion a denunţat atacurile la adresa Opoziţiei parlamentare.

„Se tem şi nu mai ştiu ce să spună despre noi, iar dacă ne-ar fi controlat, dacă ar fi reuşit să pună stăpânire pe partidul nostru, cum au stăpânit toate partidele până acum, nu mai erau atât speriaţi, de panicaţi şi puşi zi de zi la televiziunile guvernamentale numai să critice AUR, care, nu-i aşa, vinovat pentru orice rău din ţara asta?", a mai susţinut preşedintele AUR.

Simion a transmis un mesaj şi celor care insinuează ”blaturi PSD-AUR" să îşi aducă aminte care sunt partidele care se află astăzi la guvernare.

„Să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul şi să le aduceţi aminte ce înseamnă pro-europeni: alegeri furate, apă lipsă pentru români şi condiţii de Evul Mediu", a conchis George Simion.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.

