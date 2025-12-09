PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei Vânători. Câte voturi ar fi obținut candidatul suveranist

Live TV

Data publicării:
muraru facebook
Deputatul PNL Alexandru Muraru. Foto: Facebook

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.

Alegerile desfăşurate duminica trecută la Vânători au fost câştigate de candidatul PSD, Bogdan Lupu, cu 57 la sută, urmat de reprezentantul PNL, Vasile Asoltanei, cu 40,3 la sută (860 voturi). Pe locul trei s-a clasat candidatul POT, cu 2,2 la sută, în timp ce Maria Neder (AUR) a obţinut doar opt voturi, adică 0,37 la sută, scrie News.ro.

Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că reprezentanta AUR a fost abandonată în campanie de propriul partid, avantajat în această situaţie fiind candidatul PSD.

„Nu cred în coincidenţe. Nu putem vorbi de un accident al AUR în comuna Vânători, ci de o dovadă că PSD Iaşi a profitat şi a revendicat o victorie care stă sub semnul unei înţelegeri între Ciprian Paraschiv şi Bogdan Cojocaru, preşedinţii AUR Iaşi, respectiv PSD Iaşi. În realitate, PSD nu ar fi avut nicio şansă să câştige la Vânători dacă AUR ar fi mobilizat măcar jumătate din electoratul care îl susţinuse la precedentele scrutine. (...) Practic, ce s-a întâmplat la Vânători, este nota de plată întoarsă de AUR către PSD, după ce social-democraţii au donat voturi lui Simion în alegerile prezidenţiale”, a afirmat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

El consideră că AUR a pus un candidat de formă, care „nu a dat niciun semn de combativitate şi care se exprimă cu dificultate, lăsând cale liberă spre primărie candidatului PSD”.
Prezenţa la urne la alegerile parţiale din 7 decembrie a fost de 60,6 la sută, fiind înregistrate peste 2.100 voturi.

Alegerile în comuna Vânători au fost organizate în urma decesului edilului PSD.

 

Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...