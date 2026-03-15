Ilie Bolojan a comentat, pentru Digi24, interviul acordat de mama sa, precizând că nu știa despre acesta înainte de publicare și că nu are motive să fie supărat. Premierul a transmis și un mesaj pentru Olguța Vasilescu.

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus de această chestiune și înțeleg că erau două doamne, au intrat. Gândiți-vă, când intri într-o curte, la un vârstnic de 87 de ani, care nu este obișnuit, care nu dă interviuri și noi, cei care dăm interviuri în fiecare zi, uneori nu suntem cum ar trebui să fim. Na, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, pentru că a tras din greu ca să ne trimită pe doi băieți la facultate, în condiții în care, știți, era niște oameni simpli de la țară”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă i-a picat bine acest interviu, premierul a răspuns că nu și că „ceea ce a spus aici, sunt părerile dânsei.”

„Am întrebat, mi-au spus că au ieșit niște oameni care au intervenit acolo și ea, din politețe, na, a zis că nu putea să-i scoată afară din ocol, dacă au intrat niște oameni acolo,” a precizat Bolojan.

Replica premierului pentru Olguța Vasilescu

Premierul a comentat și mesajul transmis de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, după apariția interviului.

„Fiecare primar ar trebui să se ocupe de problemele localității, acolo unde este primar. Și mai puțin de un vârstnic. Cred că asta ar fi valabil, fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”, a transmis premierul.

Un interviu acordat de mama premierului Ilie Bolojan pentru publicația Libertatea a stârnit o reacție dură din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Reacția sa a venit după ce mama premierului o criticase pentru că cere bani de la Guvern.

