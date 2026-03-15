Live TV

Exclusiv Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Ce i-a transmis Olguței Vasilescu

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan, briefing la Guvern.
Din articol
Replica premierului pentru Olguța Vasilescu

Ilie Bolojan a comentat, pentru Digi24, interviul acordat de mama sa, precizând că nu știa despre acesta înainte de publicare și că nu are motive să fie supărat. Premierul a transmis și un mesaj pentru Olguța Vasilescu.

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus de această chestiune și înțeleg că erau două doamne, au intrat. Gândiți-vă, când intri într-o curte, la un vârstnic de 87 de ani, care nu este obișnuit, care nu dă interviuri și noi, cei care dăm interviuri în fiecare zi, uneori nu suntem cum ar trebui să fim. Na, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, pentru că a tras din greu ca să ne trimită pe doi băieți la facultate, în condiții în care, știți, era niște oameni simpli de la țară”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă i-a picat bine acest interviu, premierul a răspuns că nu și că „ceea ce a spus aici, sunt părerile dânsei.”

„Am întrebat, mi-au spus că au ieșit niște oameni care au intervenit acolo și ea, din politețe, na, a zis că nu putea să-i scoată afară din ocol, dacă au intrat niște oameni acolo,” a precizat Bolojan.

Premierul a comentat și mesajul transmis de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, după apariția interviului.

„Fiecare primar ar trebui să se ocupe de problemele localității, acolo unde este primar. Și mai puțin de un vârstnic. Cred că asta ar fi valabil, fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”, a transmis premierul.

Un interviu acordat de mama premierului Ilie Bolojan pentru publicația Libertatea a stârnit o reacție dură din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Reacția sa a venit după ce mama premierului o criticase pentru că cere bani de la Guvern.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Digi Sport
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea tupeul să spună că aceste companii nu s-au plâns de taxe
Facturi la energie
Bolojan: Piaţa de energie funcţionează la preţuri mari pentru că am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul anunţă noi reguli privind angajările la stat. Cum va fi posibil cumulul pensiei cu salariul
pompa de benzina
Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Explicațiile lui Bolojan în legătură cu pachetul social promovat de PSD: În 2024 am avut fonduri europene, anul acesta am depășit cota
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan acuză PSD de „retorică tip AUR” și pe Sorin Grindeanu de...
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
avioane cisterna
Ministrul Apărării, despre cele 3 avioane tip cisternă sosite în...
Ultimele știri
O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 ani au murit
Ilie Bolojan, la Digi24: „Acest buget a fost creionat când nu aveam război în Orientul Mijlociu”
Sorin Grindeanu: Bolojan este premier şi cu voturile PSD. Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus
Citește mai multe
