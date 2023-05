Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă a spus că nu demisionează: „Decizia e corectă, ne-o asumăm”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus vineri că decizia lui Nicolae Ciucă de a nu demisiona de la conducerea guvernului „este corectă”, în actualul context al grevei din învățământ. Conform acordului privind „rotativa guvernamentală”, Ciucă ar fi urmat să demisioneze din funcția de premier, iar Ciolacu să fie desemnat șeful Executivului.

„Decizia luată de noi, cei trei co-președinți ai coaliției este corectă, ne-o asumăm împreună”, a spus Ciolacu în cadrul unei conferințe ținute la guvern de către cei trei lideri ai coaliției de guvernare - Nicolae Ciucă (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) și Kelemen Hunor (UDMR).

„Împreună vom continua, eu ca președinte al Camerei Deputaților, reprezentând legislativul și, dumneavoastră, în calitate de prim-ministru reprezentând Executovul, să soluționăm cât mai rapid această problemă. Prioritatea numărul unu sunt profesorii și sistemul de sănătate. Avem convenit un calendar împreună cu liderii sindicatelor din învățământ, e un calendar foarte scurt, asumat împreună”, a spus Ciolacu.

Premierul Nicolaea Ciucă a spus vineri că „ar fi trebuit” să-și depună mandatul „în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru”, dar că nu va demisiona din cauza grevei declanșate în învățământ.

„După discuțiile din coaliție, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din educație, să menținem acest dialog ca să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale lor și să facem ca pe baza înțelegerii și rațiunii cu ei să găsim soluții, dar ele nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Am alocat sume considerabile, din 2022 până azi au fost alocate educației suplimentar 8 miliarde de lei de la buget (...). În acest moment nu ne putem permite ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm bugetul. Vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, le-am pus în față toate datele onest și real. Sperăm că prin dialog să ajungem la o soluție. Am avut discuții până aseară târziu, ne-am revăzut azi dimineață. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun madatul să îmi asum responsabilitatea funcției de premier. Sper ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției”, a declarat Nicolae Ciucă.

