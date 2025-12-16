Live TV

Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare

Data publicării:
bani lei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul General al Capitalei a aprobat, marţi, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de cel mult 50 de milioane de lei.

Acesta va avea o maturitate de zece ani şi o perioadă de graţie de 12 luni la rambursarea principalului.

Banii sunt necesari plăţii facturilor restante pentru prestarea serviciului public de termoficare, pentru care va fi întocmită cererea de autorizare a contractării împrumutului.

Conform raportului de specialitate, soldul neachitat al facturilor cu termen de scadenţă depăşit emise de Termoenergetica Bucureşti pentru compensarea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică este de 404 milioane lei. Această sumă reprezintă decontul pentru perioada martie - octombrie 2025.

Raportul atrage atenţia asupra situaţiei financiare generate de scăderea încasărilor municipalităţii din principala sursă de venit - cote defalcate din impozitul pe venit - cu aproximativ 30%, în ultimii doi ani. Încasările în luna noiembrie au fost de 4,2 miliarde lei, în timp ce în noiembrie 2023 s-au ridicat la 5,6 miliarde lei şi în noiembrie 2024 la 4,4 miliarde lei.

