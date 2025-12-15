Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu

Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.



Cu privire la războiul din Ucraina, miniştrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii, prin videoconferinţă cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha. La 23 octombrie 2025, UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Rusiei, ce include, între altele, o interdicţie asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, o interdicţie de acces în porturi pentru mai multe nave din flota fantomă a lui Putin şi o interdicţie privind tranzacţiile şi cu alte bănci, precum şi sancţiuni împotriva a 69 de persoane. Pe site-ul Consiliului UE se indică faptul că, de la începutul agresiunii militare a Rusiei, UE şi statele sale membre au oferit Ucrainei asistenţă în valoare de 187,3 miliarde de euro. UE oferă sprijin Ucrainei sub formă de asistenţă economică, sprijin militar, ajutor umanitar, primirea refugiaţilor, reconstrucţie etc.

Consiliul va dezbate și situaţia din Orientul Mijlociu şi Libia în lumina celor mai recente evoluţii, inclusiv în ceea ce priveşte Siria, la un an de la căderea regimului Assad. Liderii UE au abordat subiectul situaţiei din Siria cu ocazia reuniunilor Consiliului European din 2024 şi 2025, precum şi în concluziile acestor reuniuni. În cursul acestor reuniuni, liderii UE au evidenţiat şansa istorică de a reunifica şi a reconstrui această ţară şi au subliniat importanţa unui proces politic incluziv şi condus de Siria, care să răspundă aspiraţiilor legitime ale poporului sirian, în conformitate cu principiile fundamentale ale Rezoluţiei 2254 a Consiliului de Securitate al ONU. Cu privire la Gaza, Consiliul European a salutat, la 23 octombrie 2025, acordul la care s-a ajuns privind prima etapă a Planului cuprinzător pentru a pune capăt conflictului din Gaza, prezentat de preşedintele Trump, precum şi rezultatul Summitului pentru pace de la Sharm el-Sheikh, care a avut loc la 13 octombrie 2025, mai scrie https://www.consilium.europa.eu/.



Nu în ultimul rând va avea loc un schimb de opinii cu privire la relaţiile UE-China. La cel de-al 25-lea summit UE-China de la Beijing, din 24 iulie 2025, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezentând UE, s-au întâlnit cu preşedintele chinez, Xi Jinping, şi cu prim-ministrul Li Qiang în cadrul a două sesiuni separate. La reuniuni a participat şi Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Conform site-ului Consiliului, UE are o abordare politică multidimensională faţă de China. China este al treilea partener comercial al UE ca mărime la comerţul combinat cu bunuri şi servicii, în timp ce UE este principalul partener comercial al Chinei. În 2024, UE a exportat bunuri în valoare de 213,2 miliarde euro în China şi a importat bunuri în valoare de 519 miliarde euro. Aceasta reprezintă un deficit comercial de peste 300 de miliarde euro.

În marja reuniunii, ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, va participa la un mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

Citește și Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă”

Editor : C.A.