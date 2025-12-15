Live TV

Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu

Data publicării:
consiliul afaceri externe ue
Foto: consilium.europa.eu

Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Cu privire la războiul din Ucraina, miniştrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii, prin videoconferinţă cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha. La 23 octombrie 2025, UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Rusiei, ce include, între altele, o interdicţie asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, o interdicţie de acces în porturi pentru mai multe nave din flota fantomă a lui Putin şi o interdicţie privind tranzacţiile şi cu alte bănci, precum şi sancţiuni împotriva a 69 de persoane. Pe site-ul Consiliului UE se indică faptul că, de la începutul agresiunii militare a Rusiei, UE şi statele sale membre au oferit Ucrainei asistenţă în valoare de 187,3 miliarde de euro. UE oferă sprijin Ucrainei sub formă de asistenţă economică, sprijin militar, ajutor umanitar, primirea refugiaţilor, reconstrucţie etc.

Consiliul va dezbate și situaţia din Orientul Mijlociu şi Libia în lumina celor mai recente evoluţii, inclusiv în ceea ce priveşte Siria, la un an de la căderea regimului Assad. Liderii UE au abordat subiectul situaţiei din Siria cu ocazia reuniunilor Consiliului European din 2024 şi 2025, precum şi în concluziile acestor reuniuni. În cursul acestor reuniuni, liderii UE au evidenţiat şansa istorică de a reunifica şi a reconstrui această ţară şi au subliniat importanţa unui proces politic incluziv şi condus de Siria, care să răspundă aspiraţiilor legitime ale poporului sirian, în conformitate cu principiile fundamentale ale Rezoluţiei 2254 a Consiliului de Securitate al ONU. Cu privire la Gaza, Consiliul European a salutat, la 23 octombrie 2025, acordul la care s-a ajuns privind prima etapă a Planului cuprinzător pentru a pune capăt conflictului din Gaza, prezentat de preşedintele Trump, precum şi rezultatul Summitului pentru pace de la Sharm el-Sheikh, care a avut loc la 13 octombrie 2025, mai scrie https://www.consilium.europa.eu/.

Nu în ultimul rând va avea loc un schimb de opinii cu privire la relaţiile UE-China. La cel de-al 25-lea summit UE-China de la Beijing, din 24 iulie 2025, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezentând UE, s-au întâlnit cu preşedintele chinez, Xi Jinping, şi cu prim-ministrul Li Qiang în cadrul a două sesiuni separate. La reuniuni a participat şi Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Conform site-ului Consiliului, UE are o abordare politică multidimensională faţă de China. China este al treilea partener comercial al UE ca mărime la comerţul combinat cu bunuri şi servicii, în timp ce UE este principalul partener comercial al Chinei. În 2024, UE a exportat bunuri în valoare de 213,2 miliarde euro în China şi a importat bunuri în valoare de 519 miliarde euro. Aceasta reprezintă un deficit comercial de peste 300 de miliarde euro.

În marja reuniunii, ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, va participa la un mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan. 

Citește și Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cimitir Ucraina
Este oficial: Ucraina, cel mai sângeros conflict din lume în 2025
World News - January 10, 2020
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine
Președintele României, Nicușor Dan
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”
manastirea putna vp
Slujbă de pomenire a etnicilor români din Ucraina căzuţi pe front, la Mănăstirea Putna. „Războiul a intrat în casele noastre”
incendiu rafinarie
Atac cu drone ucrainene asupra unor instalaţii petroliere ruse. Incendiu uriaș la un depozit de petrol
Recomandările redacţiei
Chilling moment Bondi Beach gunman opened fire from bridge
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă...
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune...
Screenshot 2025-10-22 150726
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la...
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri...
Ultimele știri
Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă în urma crizei apei din Prahova
Cum folosește Belarus baloane de contrabandă pentru a semăna haos în Lituania, ca parte a „războiului hibrid” al lui Vladimir Putin
Alegeri în Chile: electoratul virează spre dreapta și-l alege pe Jose Antonio Kast în funcția de președinte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Apa și canalizarea se scumpesc din 2026. Lista noilor tarife pe regiuni
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție