România, pe cale să devină a doua putere militară a flancului estic. Moșteanu: „Nu mai suntem consumatori, suntem furnizori"

FED MOSTEANU REDACTIE ORA 19 241125_32411
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în platoul Digi24.

România își propune să devină a doua cea mai mare putere militară de pe flancul estic al NATO, după Polonia, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a explicat, în direct la Digi24, că noua Strategie Națională de Apărare schimbă fundamental abordarea țării în ceea ce privește securitatea și rolul pe care îl joacă în regiunea Mării Negre.

Strategia Națională de Apărare e importantă pentru că dă o direcție pentru următorii ani și o schimbare de paradigmă față de ultima strategie prezentată de fostul președinte, în sensul în care, de exemplu, un punct de vedere fundamental diferit este că nu mai suntem un consumator de apărare, suntem un furnizor sau ne dorim să devenim un furnizor de apărare în zona asta a Mării Negre”, a declarat ministrul.

Ionuț Moșteanu a precizat că ambiția fixată în strategie este realistă și realizabilă.

Ambiția pe care o setează președintele acolo, în această strategie, este să fim a doua putere militară de pe flancul de est, după Polonia, ceea ce este absolut rezonabil. Putem atinge asta și putem face asta. Suntem pe direcția bună, important este să nu ratăm niște momente și niște oportunități.

El a insistat asupra nevoii de investiții constante în apărare și a explicat că securitatea nu este doar responsabilitatea unei instituții, ci a întregii societăți.

Să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noștri și să dezvoltăm armata, să continuăm să ținem aproape populația de tot ce înseamnă apărare, pentru că apărarea, cumva, nu e doar o chestie a unei instituții. La apărarea unei țări și a suveranității unui popor trebuie să contribuie toată lumea”, a spus Moșteanu.

În acest context, ministrul a reamintit inițiativa legislativă privind pregătirea populației pentru apărare.

Am propus către Parlament și cred că mâine vom primi raportul final și de la Senat, de la Comisia de Apărare, pentru a merge în plen cu legea pregătirii populației pentru apărare, acel proiect care introduce voluntariatul pentru stagiul militar voluntar de patru luni”, a menționat el.

Oficialul a explicat și motivul pentru care sunt necesare creșteri consistente ale bugetului Apărării în următorii ani.

E nevoie ca populația să accepte că trebuie să creștem cheltuielile de apărare în următorii ani, o decizie pe care am luat-o împreună cu aliații noștri. Toți aliații, la Haga, la finalul lui iunie, am luat această decizie înțelegând noile imperative și noile provocări de securitate, înțelegând că ani de zile nu am investit suficient cât ar fi trebuit să investim în propria apărare.

Moșteanu a precizat că România pornește cu un dezavantaj față de alte state, din cauza deficitului bugetar.

Avem o provocare noi față de alte țări, că plecăm cu un deficit mare, pentru că tot timpul când vorbești de cheltuieli crescute vorbești de deficit. Nu poți să nu vorbești de deficit, pentru că nu există un buzunar imens al statului din care toată lumea ia. Buzunarul ăla este limitat și ori ia unul, ori ia altul”, a mai explicat el.

De asta avem nevoie de înțelegere și suportul națiunii pe de-a întregul pentru a sprijini acest efort care, în final, este gândit să protejeze fiecare român și siguranța și suveranitatea României”, a conchis ministrul.

”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
