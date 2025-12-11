Live TV

România primește echipamente militare de 10 milioane de dolari de la Lockheed Martin: dronă VXE30 și sisteme avansate pentru flota F-16

Foto: gov.ro

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, care constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP. O altă hotărâre a Executivului are ca obiect o donație de la aceeași companie către statul român a unui sistem integrat de management logistic, software și hardware – platforma ILIAS, precum și alte 8 sisteme auxiliare de instruire pentru piloții F-16 (PTA), a căror valoare totală se ridică la 10 milioane de dolari.

 „Statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro”, arată hotărârea de Guvern.

Sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază”, precizeză comunicatul de presă Guvernului.

Executivul arată că acest sistem va contribui la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, menţinând nivelul ridicat de eficienţă operaţională al Serviciului de Protecţie şi Pază.

„Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, subliniază Executivul.

Guvernul a mai adoptat, joi, hotărârea privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Lockheed Martin Global, Inc. şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri.

Prin această hotărâre, se acceptă donația companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii. Această companie donează statului român un sistem integrat de management logistic, operațional și al instruirii – software și hardware – platforma ILIAS, precum și alte 8 sisteme auxiliare de instruire pentru piloții F-16 (PTA), explică Executivul.

Valoarea totală a donației se ridică la 10 milioane de dolari și reprezintă o operațiune compensatorie.

Prin implementarea platformei ILIAS:

  • este asigurată vizibilitate completă asupra stării flotei F-16 și asupra utilizării resurselor, precum și mentenanță predictivă, reducând timpii de indisponibilitate;
  • este obținută eficiență logistică prin integrarea completă a proceselor de achiziție, stocare și transport; se creează o bază digitală comună care unifică logistica, operațiunile de zbor și instruirea;
  • este îmbunătățită interoperabilitatea cu aliații NATO și compatibilitatea cu viitoarele platforme F-35;
  • sunt optimizate costurile și se crește disponibilitatea operațională a flotei.

Sistemele de instruire pentru piloți (PTA) vor accelera pregătirea escadrilelor F-16 din Forțele Aeriene Române, fără a compromite siguranța sau calitatea instruirii. Acestea oferă instrumente moderne, eficiente și sigure, care contribuie la o gestionare mai bună a resurselor și a personalului.

