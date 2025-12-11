Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de lege care defineşte conceptele de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă şi extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă. Un alt proiect adoptat de Executiv introduce noi obligaţii pentru angajatori cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.

Actul normativ modifică Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în sensul definirii conceptelor de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, transmite Guvernul, în comunicatul de presă.

Totodată, legea extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă, cum ar fi:

toate spaţiile publice şi private, atunci când acestea constituie un loc de muncă;

locurile în care salariatul este plătit, se odihneşte, mănâncă sau foloseşte grupurile sanitare, instalaţiile pentru spălare şi vestiare, puse la dispoziţie de către angajator;

deplasările în interes de serviciu, perioada instruirii, formării, evenimentelor sau activităţilor sociale in legătură cu munca;

comunicările online care au legătură cu munca.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului, mai precizează Executivul.

Un alt proiect de lege adoptat de Guvern, pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modifică şi completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prin introducerea unor noi obligaţii în sarcina angajatorilor, cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.

Modificările constă în:

adoptarea și implementarea unei politici cu privire la violența și hărțuirea la locul de muncă, care să cuprindă un mecanism intern de raportare confidențială a cazurilor de violență și hărțuire;

includerea în reglementările interne a regulilor privind prevenirea violenței și hărțuirii, dar și a riscurilor psihosociale asociate acestora;

identificarea și evaluarea riscurilor împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților;

informarea și instruirea adecvată a lucrătorilor cu privire la pericolele și riscurile identificate de producere a violenței și hărțuirii și la măsurile de prevenție și protecție asociate, inclusiv cu privire la drepturile și responsabilitățile lucrătorilor și ale altor participanți la procesul de muncă;

adoptarea unor politici interne care să cuprindă un mecanism confidențial de raportare.

Angajatorii au la dispoziție 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a noului act normativ pentru a-și adapta regulamentul și procedurile interne cu noile dispoziții.

În cazul nerespectării acestor obligații, documentul prevede sancțiuni contravenționale între 3.500 de lei și 7.000 de lei, aplicabile după expirarea termenului de 90 de zile.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

