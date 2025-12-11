Live TV

Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei

Data publicării:
hartuire loc munca
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de lege care defineşte conceptele de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă şi extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă. Un alt proiect adoptat de Executiv introduce noi obligaţii pentru angajatori cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.

Actul normativ modifică Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în sensul definirii conceptelor de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, transmite Guvernul, în comunicatul de presă.

Totodată, legea extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă, cum ar fi:

  • toate spaţiile publice şi private, atunci când acestea constituie un loc de muncă;
  • locurile în care salariatul este plătit, se odihneşte, mănâncă sau foloseşte grupurile sanitare, instalaţiile pentru spălare şi vestiare, puse la dispoziţie de către angajator;
  • deplasările în interes de serviciu, perioada instruirii, formării, evenimentelor sau activităţilor sociale in legătură cu munca;
  • comunicările online care au legătură cu munca.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului, mai precizează Executivul.

Un alt proiect de lege adoptat de Guvern, pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modifică şi completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prin introducerea unor noi obligaţii în sarcina angajatorilor, cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.

Modificările constă în:

  • adoptarea și implementarea unei politici cu privire la violența și hărțuirea la locul de muncă, care să cuprindă un mecanism intern de raportare confidențială a cazurilor de violență și hărțuire;
  • includerea în reglementările interne a regulilor privind prevenirea violenței și hărțuirii, dar și a riscurilor psihosociale asociate acestora;
  • identificarea și evaluarea riscurilor împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților;
  • informarea și instruirea adecvată a lucrătorilor cu privire la pericolele și riscurile identificate de producere a violenței și hărțuirii și la măsurile de prevenție și protecție asociate, inclusiv cu privire la drepturile și responsabilitățile lucrătorilor și ale altor participanți la procesul de muncă;
  • adoptarea unor politici interne care să cuprindă un mecanism confidențial de raportare.

Angajatorii au la dispoziție 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a noului act normativ pentru a-și adapta regulamentul și procedurile interne cu noile dispoziții.

În cazul nerespectării acestor obligații, documentul prevede sancțiuni contravenționale între 3.500 de lei și 7.000 de lei, aplicabile după expirarea termenului de 90 de zile.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Lippstadt
2
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Digi Sport
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Ionuț Dumitru: Creșterea salariului minim ar pune și mai multă presiune pe companiile românești. Nu ar fi o decizie înțeleaptă
nato
SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură”
bancnote de 100 de lei pe o masa
Salariile în sectorul bugetar ar putea fi înghețate în 2026, la fel și pensiile. Scenariile discutate în Guvern
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu anunță dacă parlamentarii PSD vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune...
Anti-government protest in Sofia
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia...
Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A...
Ultimele știri
ANPC a dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei marilor magazine din Bucureşti, în doar două zile. Ce nereguli au fost găsite
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel...
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, pe străzile din LA, într-o zi obișnuită din viața lor. Selena, ținută sport, în...
Film Now
Cum a fost Pamela Anderson convinsă de fiii săi să relanseze „Barb Wire”: „E ca o mică revanșă”
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
Testul pe care trebuie să-l faci. Ce indică despre tine dacă nu poți să stai zece secunde într-un picior
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Trei mariaje și o poveste de dragoste neîmplinită. Glenn Close regretă că s-a căsătorit. Actorul cu care...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț