Săftoiu, scrisoare către L. Orban: Puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter

Deputatul PNL Adriana Săftoiu critică excluderea unor membri din partid şi îi transmite lui Ludovic Orban că „puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter”, inclusiv pentru cei care acum îi „recită partitura” acestuia.

„Colegii mei consideră că e mult mai important să participe la şedinţe de partid, mai ales când trebuie excluşi unii colegi (vai, dragă Ludovic, cât de critic ai fost la adresa foştilor preşedinţi Tăriceanu şi Antonescu), decât la activitatea parlamentară! E pernicios şi modul în care suprapunem şedinţele de partid peste activitatea parlamentară, dar şi modul în care sunt motivate excluderile! Sunt motive mult mai serioase, decât cele imputate colegilor propuşi acum pentru excludere, care ar trebui să ne facă să lăsam capul în jos!”, a scris Săftoiu pe contul său de Facebook.

Ea postează şi o fotografie cu liberalii prezenţi la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor.

„Cam atâţia mai eram în plen la finalul şedinţei!”, precizează Săftoiu.

Ea adaugă: „Până acum, nu m-am înşelat în predicţii. Când spuneam că alianţa cu PSD, adică USL, e o minciună pe termen scurt pentru PNL, şi că niciodată Crin Antonescu nu va fi nominalizat ca şi candidat al acestei alianţe... am fost exclusă din PNL. Am lăsat scorul, în plic închis, unui coleg PNL. Ne-am reîntâlnit în 2014 şi a oferit cafeaua turcească. Am lăsat şi astăzi un plic închis pentru 2019. Aş vrea să pierd. Dar, şi după ziua de astăzi, şanse mici. Ludovic, puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter. Inclusiv pentru cei care acum îţi recită partitura”.

Biroul Executiv National al PNL a decis, miercuri, excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir, fost preşedinte al Comisiei economice din Senat şi iniţiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat la finalul şedinţei că a avut suficientă răbdare în privinţa lui Zamfir, căruia i-a dat trei avertismente publice.

Decizia de exludere a senatorului Daniel Zamfir a fost adoptată în Biroul Executiv National al PNL cu 25 de voturi „pentru”, două „împotrivă” şi două nule, Alina Gorghiu şi Marian Petrache fiind cei care au propus o sancţiune mai uşoară. Hotărârea va trebui validată de Consiliul National al PNL.

Biroul Executiv al PNL a decis şi demiterea conducerii PNL Sector 3, liderul partidului declarând că obiectivul este ca noua conducere care va fi aleasă să îl trimită pe primarul Robert Negoiţă în Madagascar, alături de prietenul şi colegul lui de partid Radu Mazăre.