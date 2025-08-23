Live TV

Video Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul Economiei. „Trebuie numiți în funcții managerii cu «diplomă» de la USR”

Apelul făcut de ministrul Economiei către profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat a stârnit un scandal în Coaliția de guvernare. Fostul șef de la ministerul Economiei și actual șef al Cancelariei premierului susține că ministrul USR are „misiunea” de a-i numi în funcții pe cei cu „diplomă” din partidul condus de Dominic Fritz.

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate "principiile" clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, susține Radu Oprea, într-o postare pe Facebook.

Șeful Cancelariei premierului susține că actualul ministru al Economiei ar fi „deranjat” că „litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministru de resort, a conducerilor companiilor” și subliniază principiile OCDE care prevăd că politicul nu poate interveni în procesul de selecție sau în activitata decizională a unei companii.

„Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu diplomă de la USR. Acest lucru de altfel a început. Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. (...) Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, critică Radu Oprea.

Reacția PNL

De partea cealaltă, PNL stă departe de scandalul provocat de CV-urile primite la ministerul Economiei. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 faptul că angajarea profesioniștilor în cadrul companiilor de stat ar trebui să respecte toate normele legale.

„Nu aș dori să intru în această retorică, până la urmă faptul că s-au primit 600, 1000 de CV-uri e foarte bine. Ideea este că acele CV-uri trebuie să respecte legislația în vigoare. Trebuie să fim atenți puțin la concursul de CV-uri, care trebuie făcut în cadru instituțional, pe o procedură de selecție care trebuie să respecte legislația în vigoare, care evident că va trebui îmbunătățită. Nu aș intra în această zonă, nu cred că așa rezolvăm problemele țării și nu cred că asta așteaptă românii”, a declarat Mircea Abrudean la Digi24.

Apelul făcut de ministrul Economiei

Ministerul Economiei a primit peste 600 de CV-uri în 24 de ore duppă ce ministrul Radu Miruță a făcut un apel la profesioniștii u experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat.

„În conferinţa de presă susţinută ieri, 21 august, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituţiei. Rezultatul a fost că în primele 24 de ore de la anunţ au fost primite peste 600 de aplicaţii”, a transmis ministerul, pe 22 august.

Potrivit ministerului, dintre cele 600 de CV-uri trimise, cei mai mulți au experiență în economie/ finanțe, audit, management, sunt ingineri, specialiști în resurse umane sau în în domeniul bancar.

„Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat ministru Radu Miruţă.

