Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.

„Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările în mod nelegal, fără autorizație de construire și fără a deține avizul obligatoriu al Transgaz.

Administrația publică locală a Sectorului 3 trebuie să se conformeze prin obținerea avizelor de amplasament din partea S.N.T.G.N Transgaz S.A., realizarea de lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz ce subtraversează drumurile și să desființeze lucrările de amenajare a drumurilor publice din str. Brățării și din str.Drumul Gura Făgetului.”, este răspunsul oferit de operatorul sistemului național de transport de gaze naturale, pentru deputatul Andrei Baciu. 

Sursa: Răspuns Transgaz

Potrivit Transgaz, au fost realizate construcții peste conducte de gaz la intersecțiile cu străzile: str. Drumul Gura Vlădesei, str. Drumul Gura Putnei, str. Drumul Gura Caliței, str. Drumul Gura Arieșului, str. Drumul Gura Solcii, str. Drumul Gura Sărății, str. Drumul Gura Călmățui, str. Drumul Gura Racului, str. Gura Făgetului intersecție cu str. Brățării, str. Drumul Balta Plopului.

Care sunt riscurile 

Compania susține că, în contextul actual, în zonele respective există risc de explozie sau incendiu:

„Circulația rutieră și construcțiile deasupra conductelor generează riscuri privind integritatea mecanică, prin vibrații, suprasarcini și posibile deteriorări ale stratului de protecție, ceea ce poate conduce la pierderi de etanșeitate, fisuri sau scurgeri de gaze, cu risc de explozie sau incendiu”.

Sursa: Răspuns Transgaz

Deputatul susține că va propune în viitoarea ședință a Consiliului Local Sector 3 adoptarea unei hotărâri prin care să fie puse în siguranță zonele menționate anterior, iar primăria să aloce banii necesari pentru lucrări. „Primarul Negoiță a cauzat această situație, acum trebuie să o și rezolve”, a declarat Baciu, într-o conferință la Parlament. 

Negoiță: „Transgaz să își facă treaba”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat la finalul lunii trecute, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului. „Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, a spus edilul. De partea cealaltă, Transgaz spunea că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor. 

