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Video Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea nu adună voturile necesare. Se discută varianta unui Guvern PSD

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Sorin Grindeanu la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece Guvernul propus de el, atunci este luat în calcul scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, potrivit informațiilor Digi24. Decizia UDMR de a nu face parte din Guvern a complicat și mai mult calculele și i-a supărat pe liderii PSD, care au așteptat anunțul, împreună, în biroul liderului de partid. 

Sorin Grindeanu strânge rândurile în partid. Liderul PSD a chemat la discuții toți prim-vicepreședinții partidului. Aceștia au așteptat decizia UDMR privind Guvernul Veștea, însă au fost luați prin surprindere. Surse politice susțin că social-democrații nu s-au așteptat ca UDMR să anunțe că liderii săi nu vor face parte din viitorul Executiv. Asta pentru că, până acum, voturile UDMR au fost luate în calcul în planul privind învestirea lui Adrian Veștea.

Acum, PSD este în fața scenariului în care următorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan ar putea fi chiar Sorin Grindeanu, dacă Adrian Veștea nu adună o majoritate. S-a încercat cu o propunere din afara partidelor parlamentare, în persoana lui Eugen Tomac, apoi cu un liberal, iar acum ar veni rândul social-democraților să desemneze un nume. 

Citește și: VIDEO Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii ex-POT. Ce a negociat Veștea cu partidele mici din Parlament

Editor : A.G.

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