Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului”

Sebastian Burduja
Sebastian Burduja. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. El propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.

„Politica de pe malul Dâmboviţei e una aparte. Se spune că de la Bucureşti se dă semnalul pentru o ţară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câştigată de blocul izolaţionist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe raţiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E uşor de anticipat: prăpastia”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Sebastian Burduja.

Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că „e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

„Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL Bucureşti îşi doreşte o administraţie liberală la Capitală şi avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureşteni. Dar nu am dus niciodată şi nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă”, a mai transmis liberalul.

Acesta apreciază că „totul ţine de o logică elementară”.

„Vrem un primar general care să ţină direcţia corectă, către Vest, nu către Est, pentru Bucureşti şi pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în faţa pericolului existenţial izolaţionist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferinţe personale. E nevoie de soluţii pentru Capitală, un oraş cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi şi implementa doar împreună, într-o largă majoritate”, afirmă Burduja.

Acesta face apel către toţi cei implicaţi pentru a găsi un consens.

„Până acum, logica bunului simţ a funcţionat la nivelul majorităţii PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reuşit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnaţi să facem asta şi pe mai departe şi să venim în faţa bucureştenilor cu opţiunea raţională. Politica nu înseamnă funcţii, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acţionăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: «Lipsa de înţelegere e prostie. Lipsa de raţiune e nebunie» (Schopenhauer)”, a mai transmis preşedintele PNL Bucureşti.

Preşedintele USR, Dominic Fritz a declarat, vineri seară, că susţine o candidatură comună pentru Primăria Bucureşti.

„Va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a spus Fritz, la Digi 24.

Postul de primr general a rămas vacant, după ce primarul Nicuşor Da a câştigat alegerile prezidenţiale.

 

