Secretarul general al NATO Mark Rutte a ajuns, miercuri, la Palatul Victoria, unde poartă discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Anteriorul Rutte a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Cei doi au susținut declarații de presă, după întâlnirea tête-à-tête.

România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România, a spus, în conferința de presă de la Cotroceni, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Șeful NATO a subliniat că „România este un aliat de valoare, de 20 de ani” și a precizatcă ţara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este „punct strategic” în regiune.

Rutte a apreciat, de asemenea, sprijinul acordat de ţara noastră Ucrainei.

„România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi este un exemplu în acest sens. (...) România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România”, a punctat Mark Rutte.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că România implementează strategia naţională pentru industria de apărare, la conferința de presă comună cu secretarul general al NATO Mark Rutte, aflat în vizită la Bucureşti pentru a participa la NATO Industry Forum.

„România implementează strategia naţională pentru industria de apărare, (...) luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice”, a subliniat șeful statului.

El a adăugat că România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat în context aliat.

