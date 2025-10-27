Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a supărat primarii

Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, miniștrii se reunesc pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.

Modificarea Ordonanței 52 a fost amânată de la o săptămână la alta, după ce primarii au reclamat că le-ar fi blocat activitatea.

„Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni, cel mai târziu, o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane: «scandal». Nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern (...), au fost discuţii.

Propunerile de la Asociaţia Municipiilor au venit destul de târziu. Într-adevăr, s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată, şi bine elaborată şi bine gândită, a fost decisă această amânare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria pe 16 octombrie.

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța și el că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025, prin care să fie eliminate „micile constrângeri” legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, în Coaliția de guvernare au existat tensiuni din cauza OUG 52. Social-democrații l-au criticat pe Ilie Bolojan că au fost adoptate în cadrul ședinței de Guvern mai multe modificări care nu erau prevăzute inițial de Ordonanță, care ar fi fost greu de depistat și care nu le-ar mai fi permis primarilor și Consiliilor Județene să demareze lucrări de reparații.

Printre altele, ordonanța prevede că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente.