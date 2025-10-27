Live TV

Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a supărat primarii

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
guvern
Ședință de Guvern. Foto: gov.ro

Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, miniștrii se reunesc pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.

Modificarea Ordonanței 52 a fost amânată de la o săptămână la alta, după ce primarii au reclamat că le-ar fi blocat activitatea. 

„Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni, cel mai târziu, o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane: «scandal». Nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern (...), au fost discuţii.

Propunerile de la Asociaţia Municipiilor au venit destul de târziu. Într-adevăr, s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată, şi bine elaborată şi bine gândită, a fost decisă această amânare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria pe 16 octombrie. 

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța și el că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025, prin care să fie eliminate „micile constrângeri” legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, în Coaliția de guvernare au existat tensiuni din cauza OUG 52. Social-democrații l-au criticat pe Ilie Bolojan că au fost adoptate în cadrul ședinței de Guvern mai multe modificări care nu erau prevăzute inițial de Ordonanță, care ar fi fost greu de depistat și care nu le-ar mai fi permis primarilor și Consiliilor Județene să demareze lucrări de reparații. 

Printre altele, ordonanța prevede că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente. 

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
pistol air soft
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote euro, bani europeni
Ilie Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre vila în care stă: „Nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică”
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%. Trei exemple din zona de transporturi
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: Cât timp calculele electorale domină agenda unui guvern, nu poți să faci reforme
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților: „Nu știu ce surse are Grindeanu, proiectul a respectat practica CCR”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere