Șeful PSD Vaslui se declară de acord cu înlăturarea lui Liviu Dragnea

Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui și până acum un susținător al lui Liviu Dragnea, spune că este de acord cu înlăturarea acestuia din fruntea partidului. Buzatu precizează și câteva condiții, una fiind ca demersul colegilor care îl contestă pe președintele social-democrat să fie „unul rațional”, cu „soluții viabile și proceduri clare privitoare la ceea ce ar urma să se întâmple după schimbarea lui Dragnea de la șefia PSD”.

„Zilele acestea, eu am participat la multe discuții și întâlniri, întâmplătoare sau organizate, în care s-a analizat această problemă, a scrisorii semnate de contestatarii lui Dragnea. În cadrul acestor întâlniri, eu am anunțat că voi fi de acord cu un astfel de demers dacă este unul rațional, și dacă are, într-adevăr, obiective raționale, soluții viabile și proceduri clare privitoare la ceea ce ar urma să se întâmple după schimbarea lui Dragnea de la șefia PSD. Altminteri, de ce să-l dăm pe ăsta jos și să-l punem pe altul în locul lui? Doar pentru asta, pe mine nu mă interesează așa ceva, fiindcă eu nu vreau funcții și garanții pentru un viitor politic. Eu vreau ca proiectele să meargă și ca lucrurile să funcționeze. Atât”, a declarat Dumitru Buzatu pentru PSnews.ro.

Acesta a mai spus că speră să se ajungă la o soluție rațională, fie în Comitetul Executiv al PSD, fie în cadrul unei alte ședințe. „Este necesar să le discutăm în forurile noastre de conducere și să respectăm procedurile statutare. Că altfel, fără discuții și soluții raționale, pe mine nu mă interesează să-l schimbăm pe Dragnea și să-l punem pe altul în scaunul lui, altul care să facă și să dreagă”, a mai declarat Buzatu, pentru PSnews.ro.

Potrivit surselor Digi24, 33 de lideri PSD au semnat o scrisoare prin care cer convocarea Comitetului Executiv Naţional şi înlocuirea lui Liviu Dragnea de la şefia partidului. Scrisoarea ar urma să fie prezentată mâine conducerii PSD.

