Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația de la Spitalul Floreasca și despre demiterea șefului secției de arși din cadrul unității spitalicești. „Etica profesională și bunul simț, spun eu că nu pot fi acoperite de hârtii, motiv pentru care eu nu am cum să introduc într-un ordin de ministru obligativitatea de a avea bun simț”, a afirmat Rogobete. Ministrul a vorbit, de asemenea, și despre acoperirea costurilor pentru tratamentul pacientei cu arsuri care a fost transferată în Belgia.

„Înainte de a discuta și, sigur, de a vedea toate detaliile administrative din spatele situației centrului de arși de la Floreasca, discutăm despre un caz care m-a revoltat, în special ceea ce a relatat pacienta, și anume că în anul 2025 un pacient să urle de durere și să nu fie băgat în seamă. Nu este admisibil. Nu este posibil, uman vorbind, darămite medical. Feedback-ul pacientului și părerea pacientului va conta foarte mult în evaluarea performanței echipelor medicale”, a spus ministrul Sănătății.

Unul din indicatorii care va ține cont de această evaluare va fi inclusiv durerea, și anume dacă pacientul a suferit de durere sau nu. Durerea este un factor important în satisfacția pacientului. Un pacient, indiferent de tipul de intervenție chirurgicală sau nechirurgicală, dacă pe perioada internării nu simte durere, gradul lui de satisfacție crește semnificativ. Nu o spun eu, asta spun studiile.

„Cred că au trecut peste 10 zile de când avem această situație la Spitalul Floreasca și am fost contactat de domnul conferențiar, fost coordonator al Centrului de Arși, duminică, pentru prima dată. Eram într-o delegație, am discutat doar în scris, prin mesaje, și este adevărat că azi dimineață am primit și eu această părerea dânsului și anume că nu își va da demisia, pentru că el nu este responsabil de ce s-a întâmplat acolo”, a explicat Rogobete.

„Coordonatorul centrului, timp de peste 10 zile nu a dat niciun semn, nu a răspuns la telefon”

Ministrul Sănătății a criticat atitudinea coordonatorului centrului de arși, care timp de zece zile nu a comunicat.

„Sigur, întotdeauna ne putem acoperi cu hârtii. Deontologia profesională, etica profesională și bunul simț, spun eu că nu pot fi acoperite de hârtii, motiv pentru care eu nu am cum să introduc într-un ordin de ministru obligativitatea de a avea bun simț. Într-un scandal și într-o presiune mediatică, și într-o presiune medicală extrem de importantă în cel mai mare spital de urgență din România, coordonatorul centrului care este implicat în această situație timp de 10 zile, de peste 10 zile nu dă niciun semn, nu răspunde la telefon. El a fost contactat și de manager, și de alte persoane. Am înțeles că nu au reușit să discute cu dânsul. Mie mi se pare o lipsă de etică în primul rând pentru funcția de conducere pe care o are. Mi se pare o lipsă de etică față de colegii lui din acel centru și din întreg spitalul”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Lipsă de etică față de pacient. Din acest motiv i-am cerut demisia”

„Mi se pare o lipsă de etică față de pacient. Din acest motiv i-am cerut demisia publică. Azi dimineață a avut aceeași părere, și anume că merită acea poziție și că tot ceea ce a făcut el pentru colegii lui și pentru acel centru este benefic. Or, eu nu am această părere vizavi de activitatea lui de coordonator, nu mă pronunț asupra calității sale profesionale de chirurg, poate excepțional. Nu am spus niciodată acest lucru și nu voi spune niciodată despre un medic ceva. Nu-l voi evalua profesional, pentru că nu am acest atribut. Însă mă pot pronunța, și am făcut-o deja, și o fac în continuare, asupra calităților sale de coordonator al unui centru important, zic eu.

Am dispus un nou corp de control din partea Direcției de Sănătate Publică din București, care va verifica administrativ încă o dată, situația autorizării pentru acel centru de arși. Toate demersurile care au fost făcute de actuala conducere în ultimii ani pentru remedierea situațiilor centrului. Adică dacă ele au fost făcute sau duse la îndeplinire, vom vedea în urma raportului, iar dacă nu au fost realizate de către managerul unității sanitare, cu siguranță că voi lua măsuri directe. Nu vreau să mă ante-pronunț până când Direcția de Sănătate Publică nu va duce la îndeplinire ceea ce am dispus astăzi”, a completat ministrul Sănătății.

La Ministerul Sănătății se lucrează la analiza legislației în vigoare pentru normativele care reglementează funcționarea centrelor de arși din România, și vom veni cu modificări astfel încât anumite situații să nu se mai repete.

„Spun public de aproape o lună, de când am acest mandat de ministru al Sănătății, că funcția de manager nu este un bonus, este o responsabilitate, și încă una foarte mare. Am spus, și mă voi ține de cuvânt, că cine nu înțelege aceste lucruri pleacă din sistem. Să nu fiu înțeles greșit. Nu ameninț pe nimeni. Am văzut în spațiul public tot felul de titluri prin care Rogobete amenință doctorii sau managerii. Nu ameninț pe nimeni, sub nicio formă. Pe medici, pe colegii mei i-am rugat să respecte programul de lucru la spitalul public, iar pe manageri i-am rugat să își facă treaba”, mai spus ministrul.

„Nu sunt căzut de pe Lună să cred că peste noapte sistemul de sănătate se va transforma la 180°”

Alexandru Rogobete a spus că se vor introduce elemente administrative, cum ar fi indicatori de performanță, astfel încât managerii și șefii de secție să poată fi trași la răspundere mai ușor.

„Există locuri în care lucrurile funcționează normal, așa cum ar trebui să funcționeze în multe alte locuri. Dacă la ei se poate cu aceeași legislație, cu aceeași finanțare, cu același Minister al Sănătății, pentru ceilalți nu există nicio scuză ca lucrurile să nu funcționeze normal. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în multe locuri apare un fenomen pe care eu nu pot să-l înțeleg, și anume nepăsarea, indolența, lipsa bunului simț. V-am spus mai devreme. Nu pot introduce într-un ordin de ministru bunul simț, pentru că l-aș introduce, dar nu am cum. Și atunci încercăm să adăugăm suficient de multe instrumente administrative atât managerului, cât și șefului de secție, astfel încât să diminuăm acest fenomen. Nu sunt căzut de pe Lună să cred că peste noapte sistemul de sănătate se va transforma la 180° și că nu vor mai exista asemenea situații”, a mai spus Rogobete.

„Nu am cum să spun acest lucru ferm, pentru că aici discutăm despre resursă umană, discutăm despre oameni, discutăm despre un sistem care este încărcat de multă emoție. Dar ce pot eu să fac și fac? Vom modifica toți indicatorii de performanță și de evaluare pentru managerul spitalului și vom introduce ceva suplimentar, și anume indicatori de performanță pentru șeful de secție, pentru ca astfel de situații să fie mai puține sau din ce în ce mai puține”, a subliniat ministrul..

Întâlnire cu președintele CNAS „pentru a găsi o variantă de preluare a costurilor” pentru pacienta din Belgia

MInistrul a vorbit și despre acoperirea costurilor de tratament pentru pacienta care acum se află la un spital privat din Belgia. Rogobete a declarab că a cerut verificări pentru a stabili dacă acel spital este inclus in mecanismul european pentru pacienții mari arși, astfel încât costurile să poată fi acoperite de stat.

„Am participat la transferul în Belgia a pacientei în cauză. Transferul s-a realizat cu un echipaj DSU, iar echipa Ministerului Sănătății, în acea noapte, coordonată de mine și de către domnul secretar de stat Raed Arafat, au organizat transferul astfel încât el să se desfășoare în a doua zi.

Astăzi am avut o întâlnire cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a găsi o variantă de preluare a costurilor. Pacienta se află într-un spital privat din Belgia, și acum am solicitat autorităților să identifice dacă acel spital privat se află în contract cu mecanismul european pentru această situație. Dacă se află, și cel mai probabil se află, pentru că acest spital, îmi aduc aminte, a primit și alți pacienți cu arsuri, atunci va fi din punct de vedere birocratic, ușor de a acoperi costurile”, a mai precizat ministrul Sănătății.

