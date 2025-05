Alfred Simonis, Președintele CJ Timiș, a spus că orice negociere cu PSD pentru viitorul guvern trebuie să plece de la o propunere de premier din partea partidului, în baza rezultatului de la alegerile paramentare din noiembrie 2024. El a admis însă, la Digi24, că există posibilitatea să se ajungă la altă formulă de prim-ministru în urma consultărilor cu președintele ales Nicușor Dan. Simonis a mai spus la emisiunea „Studio politic” ca nu a fost schimbată toată conducerea PSD pentru ca formațiunea să trimită la negocieri oameni cu experiență în acest domeniu.

Simonis a vorbit despre discuțiile din ședința conducerii PSD, în care Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte al formațiunii, iar Sorin Grindeanu a devenit președinte interimar.

„Am fost chiar unul de cei care au cerut să nu luăm un mandat ferm într-un sens sau altul - intrare în opoziție sau guvernare, pentru că eu consider că trebuie să respectăm votul românilor din noiembrie anul trecut, de la alegerile parlamentare, să respectăm și votul românilor de duminica aceasta și să participăm măcar la negocieri, nu cu mandate ferme. Să vedem ce ni se propune dinspre președintele ales, dinspre viitoarea coaliție, partidele care își doresc să facă parte din această coaliție și în funcție de ce se discută acolo vom lua atunci decizia în partid. Nu consider că se numește negociere ceva care începe numai cu linii roșii. Aia nu-i negociere, aia e o preluare în forță. Am insistat să nu dăm azi un vot într-o direcție sau alta”, a spus Simonis la Digi24.

„Există un curent așa, majoritar, în direcția de a rămâne în opoziție, dar nu e nimic decis în acest îmoment. Cred că trebuie să avem o discuție după ce președintele ales își preia mandatul, să vedem ce își dorește domnia sa și după aceea să luăm decizia cea mai bună”, a adăugat el.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu a cerut ca PSD să rămână în opoziție, Simonis a negat.

„Nu a cerut așa ceva. A spus că în ultimii ani am fost la guvernare și că din când în când partidele trebuie să meargă în opoziție și subscriu la ceea ce a spune domnul Ciolacu. Dar în niciun caz n-a făcut o apologie a intrării în opoziție categoric. Cred că a și agreat acest scenariu, în care, bun, hai să avem o conducere aleasă astăzi, interimară, să-i lăsăm să conducă partidul, să poarte negocierile și după aceea, în funcție de propunerile venite despre noul președinte, cu toate cărțile pe masă, să luăm decizia”, a explicat el.

Întrebat dacă PSD are linii roșii în ceea ce privește negocierile pentru viitorul guvern, Simonis a spus: „Există linii roșii, categoric, în orice negocieri, e bine să nu fie știute de adversari, cel puțin înainte de a începe negocierile, pentru că îi îi faci să adapteze la strategia ta”.

„Sunt câteva discuții care nu țin de funcții. Nu cred că aceasta poate neapărat fie o linie roșie, deși în mod normal orice negociere cu Partidul Social Democrat trebuie să plece de la o propunere de premier din partea Partidul Social Democrat. Că se ajunge la o altă formulă - e posibil, dar de aici trebuie să plece, pentru că aritmetrica parlamentară ne arată că PSD este cel mai mare partid din România. Am avut alegeri parlamentare, avem cel mai mare număr de parlamentar și trebuie să ținem cont și de votul acela, nu doar de cel de duminica trecută”, a explicat el.

Șeful CJ Timiș a fost întrebat, de asemenea, de ce nu a demisionat întreaga conducere a PSD, așa cum au cerut unele voci din partid.

„Cred că președintele ales și partidele adversare nouă și-ar fi dorit un PSD în degringoladă în aceste zile, ușor de negociat cu el, cu mai mulți doritori să fie președinți, cu sciziune și așa mai departe. Cred că în acest moment cea mai bună formulă este sale ca la PSD să fie liniște, să avem capacitate de negociere, cu oameni care se pricep la rândul lor la negocieri, să avem o abordare echilibrată. Și vom avea un congres în care se va stabili ce direcție va adopta partidul, una extrem de inovatoare, reformistă”, a spus el.

Editor : M.B.