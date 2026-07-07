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Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă „hoții!”

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petrisor peiu
Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că „preferă să mintă” atunci când susține că „voturile AUR” l-ar menține în funcție pe Ilie Bolojan. „Sorin Grindeanu a descoperit faptul că Ilie Bolojan a rămas premier interimar. Și pentru că se află în faza de negare a realității, a inventat și un motiv și anume că «voturile AUR» îl țin acolo”, afirmă Peiu într-o postare publicată marți, pe Facebook.

Peiu susține că Grindeanu a avut un rol esențial în învestirea Guvernului Bolojan: „Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de învestire a guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare”, a scris el pe Facebook.

Acesta afirmă că liderul PSD a susținut și măsurile fiscale promovate de Executiv: „Același Sorin Grindeanu este cel care i-a fost alături lui Ilie Bolojan și atunci când a crescut TVA-ul. Dar și atunci când a crescut impozitul pe dividende”.

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„Sorin Grindeanu este cel care a votat, cu două mâini, legea prin care mamele plătesc CASS pentru concediul de îngrijire a copilului, la fel și veteranii de război sau foștii deținuți politici”, mai susține liderul senatorilor AUR.

Peiu mai afirmă și că „Sorin Grindeanu este aliatul lui Ilie Bolojan și pentru că a susținut și votat înghețarea pensiilor și creșterea normelor didactice”

„Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut orice urma de principii și dacă chiar era deranjat de Ilie Bolojan ar fi trebuit să se alăture voturilor AUR la oricare din cele cinci moțiuni de cenzură ( la care voturile lui Grindeanu l-au menținut ca premier pe Bolojan) sau la votul pentru legea bugetului pe 2026, unde tot voturile lui Grindeanu au ținut în viata guvernul Bolojan”, se mai arată în mesajul transmis de Peiu. 

El mai spune că „în loc să își aducă aminte de toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă. Cu tupeul hoțului care strigă «hoții!»”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Digi24, despre premierul interimar Ilie Bolojan că este ca un negustor de praf, şi atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control iar când a bătut un pic vântul, dai faliment. „Cam asta-i Ilie Bolojan. Nu şi-a înţeles rolul unui premier de coaliţie”, a mai spus Grindeanu. El a mai arătat că, în acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcţie, fiindcă îl ţin cei de la AUR.

Sorin Grindeanu a precizat că în acest moment, Ilie Bolojan este în funcţia de premier datorită AUR.

„Am certitudinea că de fiecare dată, când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii îşi doresc să rămână acolo, cu votul celor de la AUR. Pentru că, în acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcţie, fiindcă îl ţin cei de la AUR", a spus preşedintele PSD.

Întrebat dacă are vreo informaţie despre înţelegerea între Ilie Bolojan sau PNL şi AUR ca să rămână la guvernare Partidul Naţional Liberal.

„Ce dovadă mai bună este decât faptul că, atunci când a fost votul pentru guvernul Veştea, ei au ieşit din sală, acea acţiune, indirect, ducând la rămânerea în funcţie a lui Ilie Bolojan. Daţi-mi una mai bună", a răspuns Grindeanu.

Editor : C.S.

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