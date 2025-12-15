Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce vor social-democrații, care amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu li se vor respecta solicitările, anunță Digi24. „Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică. Se creează o politică salarială anormală”, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa.

Cartel Alfa, scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan

Membrii confederației Cartel Alfa îi cer premierului Ilie Bolojan într-o scrisoare deschisă să mărească salariul minim garantat în plată și susțin că reducerea deficitului excesiv se face doar prin „sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”.

„Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung. (...) Pe de o parte, asistăm la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin reducerea sporurilor (care ar fi trebuit sa fie corelate cu condițiile de muncă), înghețarea salariilor personalului bugetar și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor”, se arată în documentul redactat de reprezentanții Cartel Alfa.

„În același timp și în sens opus, continuă cheltuielile deșănțate a instituțiilor bugetare cu achiziții de servicii și produse nejustificate în perioada de criză națională; măsurile pentru diminuarea marii evaziuni și colectarea la buget se lasă așteptate, iar privilegiile categoriilor protejate politic rămân în cea mai mare parte neatinse”, se precizează în scrisoarea deschisă adresată prim-ministrului.

Bogdan Hossu: Sunt lucruri aberante, se creează o politică salarială anormală

Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa, a declarat că „ar trebui, în 2026, să fie prima oară când, după formulă, se face un calcul corect al salariului minim. Parametrii principali sunt inflația și productivitatea. În momentul în care se îngheață cu facilitatea fiscală respectivă, apare o politică salarială aberantă - adică doi salariați cu două salarii brute consecutive, pe net, ele sunt inverse. Adică cel cu salariul brut mai mic ia net mai mult decât cel cu salariul brut mai mare”.

„Cred că ceea ce toată lumea parțial uită și mai ales angajatorii, este că, de fapt, România, la ora actuală, datorită transferului integral de taxe sociale din sarcina angajatorului numai în sarcina salariatului, e un paradis fiscal, contrar Cartei Sociale Europene, contrar unei convenții ratificate la Organizația Internațională a Muncii, care prevăd amândouă că, din totalul cheltuielilor sociale, contribuția lucrătorului nu trebuie să acopere mai mult de 50%. Ceea ce statul a făcut în 2018 prin transferul integral este un dezechilibru al repartizării sarcinii fiscale prin sistemul de asistență socială, protecție socială, între capital și salariat. La ora actuală, toată lumea zice că salariatul este prea presat de aceste taxe sociale, dar, în același timp, nu vor să înțeleagă că ar trebui treptat, treptat, redistribuită această sarcină fiscală către capital”, a subliniat Hossu într-o intervenție acordată în exclusivitate pentru Digi24.

„Mai mult, există o operație prin acea deductibilitate care, practic, face o demotivare a muncii, în sensul în care, dacă salariatul aflat la salariul minim pe economie vrea să mai muncească două-trei ore cel puțin în plus, pierde deductibilitatea și va lua pe net mai puțin decât dacă nu muncește în plus și rămâne la salariul minim - deci, se creează o politică salarială anormală. Cei care au cu 300-400 lei mai mult decât cel care se află la salariul minim vor lua pe net mai puțin decât cel care ia salariul minim pe economie. Sunt lucruri aberante în politica actuală, care sunt menținute special ca să faciliteze utilizarea în continuare a marii majorități a salariaților. Adică avem 1,4 milioane de lucrători care sunt la salariul minim și în același timp avem creștere economică. Nu-și pune nimeni întrebare ce înseamnă asta?”, a adăugat Bogdan Hossu.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

