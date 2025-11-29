Live TV

Sorin Grindeanu acuză că taxa pe sere și solarii a fost „strecurată pe furiş în lege”. „Este inacceptabil”

Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, „strecurată pe furiş în lege”, e în afara deciziei politice agreate de Coaliție. 

„Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanţele ţării într-o hăituială a românilor şi într-o goană de a pune taxe pe tot ce mişcă în ţara asta! Nu a fost nicio discuţie în Coaliţie cu privire la impozitarea serelor şi solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul”, a scris Grindeanu, sâmbătă, pe Facebook.

Acesta a precizat că va solicita partenerilor din Coaliţie să se revină la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit.

„Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar! Astfel de abordări trebuie să înceteze!”

Taxa pe solarii vine în contextul în care de la 1 ianuarie vor crește și impozitele locale. În cazul locuințelor se majorează cu 75%, iar impozitul pe mașini se dublează în multe cazuri. În aceste condiții mulți dintre fermieri riscă să dea faliment.

În plus, noile taxe se vor vedea și în prețul de la raft.

„Eu consider că este o greșeală, consider că această lege - dacă intră în vigoare - va aduce și mai puțini bani la buget, pentru că va însemna falimentul a foarte mulți legumicultori. Deja trec printr un an foarte dificil și sunt pe muchie de cuțit. Totul va însemna mai puține taxe colectate. Noi plătim 21% TVA, energie, împrumuturi, există și prețul crescut la motorină, iar dacă se va introduce această taxă vom plăti impozit mai mare”, a declarat un fermier din Dolj pentru Digi24.

Măsura ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie și face parte din pachetul doi de măsuri fiscale adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar.

 

